Разрушение памятника в Гуте Пеняцкой связали с "российской агрессией"

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Глава Львовской областной госадминистрации Олег Сынютка в ходе встречи с генеральным консулом Польши во Львове Веславом Мазуром заявил, что считает провокацией разрушение памятника погибшим жителям Гуты Пеняцкой, заявила директор департамента внутренней политики и информации Львовской ОГА Ольга Березюк.

"Считаю, что это провокация. На фоне российской агрессии некто специально хочет "возмутить" народ", – цитирует Березюк главу облсовета на своей странице в Facebook.

Также она написала, что Синютка заверил генерального консула Польши в том, что правоохранительные органы приложат максимум усилий, чтобы раскрыть это преступление.

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На днях во Львовской области неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны.

Памятник в Гуте Пеняцкой (ныне несуществующее село в Бродовском районе Львовской области Украины) был установлен в память о поляках, которые были убиты членами дивизии СС "Галичина" в 1944 году. Тогда были убиты, по разным данным, от 600 до 900 человек, часть из них были заживо сожжены в своих домах и в местном костеле. Село не восстанавливали, на его месте был установлен памятник, представляющий собой каменный крест и две доски со списком имен погибших.

galinfo.com.ua Разрушение памятника погибшим полякам в Гуте Пеняцкой

Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, что являвшийся частью мемориала крест разрушен. Также злоумышленники закрасили доски со списками имен в цвета национального украинского флага и флага УПА с надписью "СС".