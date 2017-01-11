Повреждение памятника полякам усилит антиукраинские настроения - ОУП

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Объединение украинцев в Польше (ОУП) назвало осквернение памятника погибшим во время Второй мировой войны полякам в Львовской области провокацией, направленной на новую волну антиукраинских настроений в Польше.

На днях во Львовской области неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны. Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, что являвшийся частью мемориала крест разрушен. Также злоумышленники закрасили доски со списками имен в цвета национального украинского флага и флага УПА с надписью "СС". По данному факту начато уголовное производство.

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"Мы воспринимаем этот акт вандализма как провокацию, цель которой — вызвать новую волну антиукраинских настроений в Польше и тем самым противодействовать развитию добрососедских отношений между нашими народами и странами", — говорится в заявлении ОУП, текст которого в среду приводит агентство "Укринформ".

Согласно заявлению, украинцы в Польше считают, что подобные действия также направлены на провоцирование подобных актов вандализма по отношению к украинским монументам в Польше.

Памятник в Гуте Пеняцкой (ныне несуществующее село в Бродовском районе Львовской области Украины) был установлен в память о поляках, которые были убиты членами дивизии СС "Галичина" в 1944 году. Тогда были убиты, по разным данным, от 600 до 900 человек, часть из них были заживо сожжены в своих домах и в местном костеле. Село не восстанавливали, на его месте был установлен памятник, представляющий собой каменный крест и две доски со списком имен погибших.