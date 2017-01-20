Песков назвал "традиционной забавой" прогнозы о смене правительства РФ

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает "традиционной забавой" прогнозы политологов о возможной смене российского правительства.

"Вы знаете, это традиционная наша забава — предсказывать смену правительства в ближайший понедельник, в ближайший месяц или в ближайшее полугодие. Я не склонен к тому, чтобы предаваться этой забаве", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о возможной отставке кабинета министров РФ, которую прогнозирует ряд политологов.

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Ранее Песков также прокомментировал будущие отношения между Москвой Вашингтоном: по его мнению, Россия не сможет самостоятельно решить многие проблемы в мире и регионе и хотела бы хороших отношений с США, но "для танго нужны двое".