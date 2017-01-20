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    Песков назвал "традиционной забавой" прогнозы о смене правительства РФ

    (обновлено: )19510
    По словам пресс-секретаря российского президента, "это традиционная наша забава - предсказывать смену правительства". Дмитрий Песков добавил, что не склонен к тому, "чтобы предаваться этой забаве".
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает "традиционной забавой" прогнозы политологов о возможной смене российского правительства.

    "Вы знаете, это традиционная наша забава — предсказывать смену правительства в ближайший понедельник, в ближайший месяц или в ближайшее полугодие. Я не склонен к тому, чтобы предаваться этой забаве", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о возможной отставке кабинета министров РФ, которую прогнозирует ряд политологов.

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    Ранее Песков также прокомментировал будущие отношения между Москвой Вашингтоном: по его мнению, Россия не сможет самостоятельно решить многие проблемы в мире и регионе и хотела бы хороших отношений с США, но "для танго нужны двое".

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