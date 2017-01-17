Валютный сценарий от "Публичного аудита": доллар по 65 грн? - пресс-конференция

Во вторник, 17 января, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Валютный сценарий от "Публичного аудита": доллар по 65 грн?"

Презентация исследования

Среднегодовой прогнозный курс валюты на этот год НБУ спрогнозировал на уровне 27,5 грн за доллар. В ОО "Публичный аудит" выполнили свои расчеты, исходя из объема денежной массы, золотовалютных резервов и ожидаемого дефицита текущего счета платежного баланса, и рассказали, сколько будет стоить валюта при оптимистичном сценарии. Аудиторы утверждают: "зеленый" может выстрелить и по 65 грн/1$.

На формирование валютного курса влияют в первую очередь спрос и предложение. Например, сейчас валютный рынок, после длительных новогодних праздников, имеет избыточное предложение валюты, потому курс несколько снизился и держится в коридоре 27-29 грн/доллар. Однако, чтобы смотреть в перспективу, нужно учитывать немало других трендов, которые предопределяют прямое влияние на валютный курс: политические и информационные заявления, политика НБУ, сотрудничество с международными партнерами-кредиторами и т. д. Для определения объема ликвидных денег в экономике авторы проекта учли: все наличные средства, которые находятся вне банков; депозиты, которые могут быть конвертированы в наличные средства; расходы на субсидии; увеличение фонда оплаты труда за счет обещанного правительством повышения минимальной зарплаты до 3200 грн, плюс весь "приватовский" груз, который теперь вынуждено тащить на себе государство. Объединив все показатели, получили общую сумму денежной массы в 582,15 млрд грн.

Таким образом, чтобы рассчитать прогнозный курс гривны к доллару, специалисты вышли на формулу: ликвидная денежная масса/(ликвидные золотовалютные резервы – дефицит текущего счета платежного баланса – выплаты тела кредитов и процентов кредиторам)= курс гривны/дол.

Эксперты пресс-конференции:

Максим Гольдарб, руководитель общественной организации "Публичный аудит";

Матвей Холошин, заместитель руководителя ОО "Публичный аудит".

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