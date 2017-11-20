В Киеве сорван Форум национальных меньшинств

Фото партии"Разумная сила"

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Группа неизвестных в камуфляже сорвала открытие в Киеве "Форума национальных меньшинств Украины", где планировалось обсудить, в том числе, проблемы закона об образовании в его языковой части.

Мероприятие, организованное под эгидой партии "Разумная сила", должно было начаться в 14.00 в гостинице Hilton в центре Киева, однако его начало задержалось из-за того, что группа неизвестных заблокировала президиум. Пришедшие заявили, что являются "патриотами" и хотят присутствовать на мероприятии, чтобы проконтролировать, о чем будут говорить на форуме. Они опасаются, что мероприятие является "сепаратистским".

Видео партии "Разумная сила" Блокирование работы Форума национальных меньшинств в Киеве

Организаторы утверждают, что это не так. По их заявлению, его участники планировали обсудить проблему принятого в Украине закона об образовании в его языковой части. Они говорят, что на форуме присутствуют представители нацменьшинств, а также несколько евродепутатов. Представители полиции, которые прибыли на место событий по вызову, заявили, что нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Видео блокирования форума (смотреть с 18-й минуты)

"Агрессивные ребята в камуфляже с ВО "Свобода" пытаются сорвать Форум национальных меньшинств Украины. Попытки ВО "Свобода" заработать себе политические бонусы на агрессивном национализме не делают чести этой политической силе. Они только доказывают ее полное безразличие к государственным интересам и настоящих, а не надуманных потребностей украинских граждан", — говорится на странице партии "Разумная сила" в Facebook.

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Позднее партия опубликовала сообщение, что "форум окончательно сорвано и закрыто".