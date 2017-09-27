Гриневич объяснила, как будет проходить обучение детей нацменьшинств

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. В Украине всего 400 000 детей национальных меньшинств, которые посещают 735 учебных заведениях, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, комментируя новый закон "Об образовании".

Читайте также: "Забудьте об интеграции в Европу". Языковая вражда Украины и Венгрии

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

"У нас всего 400 тысяч детей национальных меньшинств, учатся в 735 учебных заведениях. Например, румынский язык изучают из 400 тысяч более 16 тысяч детей. Сегодня функционирует 75 общеобразовательных учебных заведений с обучением на румынском языке", — отметила Гриневич в эфире телеканала "112 Украина".

Она также объяснила, как будет проходить процесс обучения для детей национальных меньшинств.

"Суть заключается в том, что на каждом этапе обучения по мере того, как ребенок становится готовым и имеет достаточный уровень государственного языка включается изучение отдельных предметов на государственном языке, а часть предметов продолжает изучаться на языке меньшинств. И понятно: чем меньше ребенок, тем больше предметов на языках меньшинств, чем больше его готовность — можно привлекать предметы на государственном языке… Мы, к сожалению, в части с языками национальных меньшинств школ имеем такую ​​ситуацию, где украинский язык является только двух часов в неделю, когда он изучается как предмет", — добавиламинистр.

Читайте также — Закон о дискриминации. Порошенко все-таки подписал закон об образовании

Напомним, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон Украины №2145-VIII "Об образовании".

Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.