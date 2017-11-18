Министр рассказала об участи школ с обучением на языках нацменьшинств

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина.

Школы с обучением на языках национальных меньшинств не будут закрывать в Украине, ученикам дадут больше возможностей для изучения украинского языка, заявила министр образования Украины Лилия Гриневич.

"Языковая" статья создает самые большие стены недоразумения в национальных общинах. Неправда, что речь идет о закрытии школ нацменьшинств. Что действительно меняет статья — это увеличивает и вводит предметы на украинском языке с пятого класса. У меня есть сомнение только по пункту четыре, который всех уравнивает и говорит, что после пятого класса только несколько предметов на родном языке. Я буду дискутировать в парламенте и предлагать различные модели обучения в зависимости от их языковой специфики", — цитирует Гриневич украинское бюро "Радио свобода".

По словам Гриневич, министерство не откажется от того, чтобы в школах с венгерским языком у детей был шанс выучить украинский язык. "Если они все полностью до 11-го класса учат только на венгерском, тогда у них нет возможности получить надлежащий уровень изучения украинского языка. Большинство предметов будут изучаться на венгерском. Все родители будут иметь выбор: отдавать ребенка в школу с венгерским языком обучения или с украинским. Если некоторые говорят, что сужаем права, когда хотим ввести несколько предметов на украинском языке, я утверждаю, что мы расширяем права", — добавила министр.

Гриневич также отметила, что для лучшей организации образовательного процесса в школах нацменьшинств изменят методики обучения, учебники и выпустят дидактический материал, с которым легче будет объяснить украинский венгероязычным школьникам.

Закон об образовании вступил в силу в Украине 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.