Реформа образования. Посол объявил о восстановлении контакта с Румынией

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Посол Украины в Румынии Александр Баньков сообщил, что Киев и Бухарест начали восстанавливать отношения после принятия в Украине нового закона об образовании, существенно сокращающего возможность обучения на языках нацменьшинств.

По словам посла, вопрос реформы образования в Украине сначала сопровождался "эмоциональной реакцией" в Румынии. Он заявил, что это связанно с тем, что предварительный анализ принятого Верховной Радой закона содержал определенное количество неточностей. По его словам, Бухарест придерживается взвешенной позиции и понимает, что решение подобных вопросов – двусторонний процесс.

"Сегодня я могу сказать, что мы восстанавливаем, я не могу сказать, что мы полностью восстановили ту динамику, которая существовала до принятия закона в отношениях с Румынией. Но мы частично восстановили этот контакт. Результаты на наивысшем уровне свидетельствуют о том, что мы не потеряли этой динамики. Конечно, приостановились для того, чтобы разрешить чувствительный вопрос, но хорошо, что мы слышим и понимаем друг друга, и этот диалог будет иметь абсолютно конкретные результаты, которые будут удовлетворять обе стороны", — цитирует слова Банькова агентство УНН.

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Закон об образовании вступил в силу в Украине 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.