наверх
17.11.201721:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Реформа образования. Посол объявил о восстановлении контакта с Румынией

    Тема:

    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (288)

    (обновлено: )88
    По словам Александра Банькова, вопрос реформы образования в Украине сначала сопровождался "эмоциональной реакцией" в Румынии, однако сейчас "частично" восстановлен контакт.
    Флаг Украины
    flickr.com/ Guillaume Speurt

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Посол Украины в Румынии Александр Баньков сообщил, что Киев и Бухарест начали восстанавливать отношения после принятия в Украине нового закона об образовании, существенно сокращающего возможность обучения на языках нацменьшинств.

    Закон Украины
    Сайт президента Украины
    Закон об образовании: международное право Украине не писано

    По словам посла, вопрос реформы образования в Украине сначала сопровождался "эмоциональной реакцией" в Румынии. Он заявил, что это связанно с тем, что предварительный анализ принятого Верховной Радой закона содержал определенное количество неточностей. По его словам, Бухарест придерживается взвешенной позиции и понимает, что решение подобных вопросов – двусторонний процесс.

    "Сегодня я могу сказать, что мы восстанавливаем, я не могу сказать, что мы полностью восстановили ту динамику, которая существовала до принятия закона в отношениях с Румынией. Но мы частично восстановили этот контакт. Результаты на наивысшем уровне свидетельствуют о том, что мы не потеряли этой динамики. Конечно, приостановились для того, чтобы разрешить чувствительный вопрос, но хорошо, что мы слышим и понимаем друг друга, и этот диалог будет иметь абсолютно конкретные результаты, которые будут удовлетворять обе стороны", — цитирует слова Банькова агентство УНН.

    Смотрите также инфографику: На троечку. Что думают украинцы об образовании в стране

    Закон об образовании вступил в силу в Украине 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины и герб России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаг Украины
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор