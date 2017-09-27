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    Общество

    Министр обещает не закрывать школы с языками нацменьшинств

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (118)

    (обновлено: )20602
    Глава Минобразования Лилия Гриневич заявила, что в Украине функционируют 75 общеобразовательных учебных учреждений с обучением на румынском языке, и все эти учреждения будут продолжать работу.
    Министр образования Лилия Гриневич
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Власти не намерены закрывать школы с обучением на языках национальных меньшинств в связи с принятием закона "Об образовании", заявила в среду глава Минобразования Лилия Гриневич.

    Школа
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
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    В понедельник президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.

    "Сегодня были сняты мифы, которые были созданы вокруг этой языковой статьи (в законе "Об образовании" — Ред.), в частности миф о том, что мы будем закрывать школы с языками нацменьшинств. Сегодня в Украине функционируют 75 общеобразовательных учебных учреждений с обучением на румынском языке. Все эти учреждения будут продолжать работу", — заявила Гриневич журналистам после встречи с румынским коллегой Ливиу Попом.

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    В соответствии с новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

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