наверх
20.11.201714:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    ГПУ: интерпол снял с розыска экс-главу МВД Украины и его зама

    (обновлено: )17811
    Глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что сняты с международного розыска по обвинению в растрате денежных средств бывший министр внутренних дел Захарченко и его заместитель Ратушняк.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Интерпол снял с международного розыска экс-главу министерства внутренних дел Украины Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка, которых обвиняют в растрате денежных средств, заявил в понедельник глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

    Александр Онищенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Вы не видели $157 миллионов? "Деньги Онищенко" и при чем здесь Янукович

    Генпрокуратура Украины подозревает экс-главу МВД Захарченко в ряде преступлений, среди которых противодействие акциям протеста на Майдане Незалежности в 2014 году, расхищение госсредств, а также незаконное лишение свободы помощника предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Александра Драбинко. Суд дал разрешение на заочное досудебное следствие в отношении него, а также арестовал все активы и имущество Захарченко. Его заместитель Ратушняк также подозревается в противодействии митингующим и расхищении госсредств. Оба были объявлены в международный розыск.

    "Буквально месяц назад были сняты с международного розыска по обвинению в растрате денежных средств бывший министр внутренних дел Захарченко и его заместитель Ратушняк", — приводит слова Горбатюка издание "Фокус".

    Он также отметил, что в целом Интерпол категорически отказывает в объявлении в розыск фигурантов дел о противодействии акциям протеста на Майдане, считая, что их могут преследовать политически, так как вменяемые им преступления были совершены в момент смены власти на Украине.

    "Уже не один год мы пишем им письма, встречаемся с представителями Интерпола, но четкого ответа они избегают, дескать, пишите, а мы рассмотрим ваши аргументы. В итоге мы стабильно получаем отказ", — добавил Горбатюк.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    На границе с Польшей появилась оскорбительная надпись
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии