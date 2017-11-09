Вы не видели $157 миллионов? "Деньги Онищенко" и при чем здесь Янукович

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Если сообщения об исчезновении со счетов "Ощадбанка" "денег Онищенко" (или все же — "денег Януковича"?) соответствуют действительности, то это говорит о "фантастическом бардаке" в стране, если же средства никуда не исчезали, то информационная кампания может свидетельствовать об обострении борьбы между ведомствами, заявил политический эксперт Николай Спиридонов. По его словам, в любом случае это не будет способствовать росту доверия граждан к банковской системе.

Где деньги?

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) огорошило общественность заявлением о том, что из Ощадбанка исчезли деньги компании Quickpace Limited, связанной с беглым нардепом Александром Онищенко.

"Сейчас Национальное антикоррупционное бюро пытается установить судьбу около 156,8 миллиона долларов США и 218,1 тыс. грн, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, и были арестованы по решению суда от 24.05.2016 на счетах в ПАО "Ощадбанк" в рамках расследования так называемого "газового дела", — говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что детективы НАБУ установили: эти средства исчезли со счетов в ПАО "Государственный сберегательный банк Украины", несмотря на имеющиеся отягощения (не отмененные решения суда об их аресте).

Должностные лица банка на допросах пояснили детективам, что средства перечислены в госбюджет, однако не предоставили подтверждающих сведений, сославшись на запрет разглашать такую информацию.

"В результате детективами НАБУ зарегистрировало уголовное производство по факту совершения неустановленными служебными лицами ПАО "Государственный сберегательный банк Украины" незаконные действия с имуществом, на которое наложен арест", — сообщается в заявлении.

Деньги-то чьи?

Сам Александр Онищенко заявил в комментарии "Украинской правде", что не имеет отношения к деньгам, об исчезновении которых сообщило НАБУ. Депутат отметил, что он не знает, чьи это деньги, но — "их конфисковали как деньги Януковича" (еще в 2014 году).

В НАБУ, тем не менее, утверждают, что бенефициаром компании Quickpace Limited является Онищенко, а не Янукович, а деньги были конфискованы не в 2014-м, а в 2016-м году. И потому вопрос об их перечислении остается открытым.

История запутанная. Заместитель Гепрокурора Украины Евгений Енин заявил, что конфискованные у компании Quickpace Limited деньги со счетов "Ощадбанка" не исчезали. А сама компания, по его словам, "рядом решений украинских судов… признана такой, что принадлежит к преступным организациям, участие в которой принимало ближайшее окружение экс-президента Виктора Януковича".

Он сообщил также, что "решением Краматорского районного суда Донецкой области во время осуждения одного из участников преступной организации была применена процедура спецконфискации денежных средств, которые находились на счетах компании Quickpace в "Ощадбанке".

"Указанные средства — 156 млн долларов и примерно 218 тысяч гривен — "Ощадбанком" были перечислены непосредственно на счет Государственной казначейской службы Украины. Дальнейшая судьба указанных денег была определена Верховной Радой, которая приняла закон об изменениях в госбюджет, определив целевое использование этих средств", — сказал Енин.

Он добавил, что в ГПУ не понимают цель длительных допросов детективами НАБУ руководства "Ощадбанка" — можно было просто обратиться в казначейскую службу. Оценку действиям НАБУ в этой ситуации должна предоставить Специализированная антикоррупционная прокуратура, отметил замгенпрокурора.

"Подорвет доверие"

В общем, пока сложно делать какие-либо выводы. По словам политэксперта Николая Спиридонова, вся эта информационная шумиха сама по себе выглядит фантасмагорично и, в любом случае, не способствует росту доверия к банкам.

"Фантастический бардак, если допустить, что действительно пропали более чем 160 миллионов по такому резонансному делу. Тогда как это вообще понимать?" — сказал Спиридонов, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

Он отметил, что в "Ощадбанке" обвинения НАБУ отвергают.

"Даже у меня в комментариях на Facebook объявился некий человек, который пишет, что он работает в "Ощадбанке", и что работники банка дали детективам НАБУ исчерпывающую информацию, которая опровергает исчезновение этих денег", — рассказал эксперт.

По мнению Спиридонова, пока рано судить о том, что произошло на самом деле – может быть несколько вариантов: заявление об исчезновении денег (то ли "денег Онищенко", то ли "денег Януковича", то ли пропавших, то ли нет) может оказаться попыткой НАБУ показать свою активность и эффективность, а может оказаться и "еще одним способом отвлечь внимание населения от более насущных проблем".

"Пока все это… в стиле нынешней украинской ситуации, и трудно это комментировать в плане достоверности (информации — Ред.). "Ощадбанк" этого (исчезновения средств — Ред.) не признает. Если же исходить из того, что такое случилось, то придется признать, что "Ощадбанк" — это такая "черная дыра", в которой исчезают миллионы даже по такому резонансному делу… Тогда это "привет" всей банковской системе Украины, уже не знаю, какой по счету "привет" — тогда это просто ошеломляющая ситуация. А если это не так, тогда это большой "привет" НАБУ, которое, получается тогда, ищет черную кошку в черной комнате…", — сказал эксперт.

Спиридонов отметил, что возможны самые разные варианты, но, в любом случае, информационная шумиха подорвет и без того слабое, мягко говоря, доверие граждан к банковской системе: "подумают, что если исчезают такие деньги… то что говорить о скромных сбережениях "на черный день" простого гражданина?".

Деньги Януковича "работают на армию"

Отметим, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что "все 1,5 миллиарда долларов, которые были спецконфискованы у членов ОПГ Януковича, никуда не исчезали и давно находятся на счетах Госказначейства".

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По уверению генпрокурора, "…эти средства уже работают на армию и инфраструктурные проекты".

Ранее исполнительный директор Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин в интервью СМИ сообщил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может потребовать от Украины пересмотра решения о конфискации 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича.

Напомним, в сентябре представительство Transparency International в Украине обратилось в Окружной административный суд города Киева с иском к Генеральной прокуратуре Украины, Военной прокуратуре сил АТО и Государственному предприятию "Информационные судебные системы" об отмене решений по засекречивания судебного приговора, по которому было конфисковано 1,5 млрд долларов Януковича.