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    Правоохранительная система и "чистки". Мнение экс-главы укрбюро Интерпола

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    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (26)

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    Народный депутат Украины VI созыва, руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине (2005-2007) Кирилл Куликов считает, что "правоохранительная система умышленно уничтожена".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "На самом деле они очистили ряды правоохранителей от профессионалов. (…) Люди, которые проводили в комиссиях конкурсные отборы в Национальную полицию, они изначально ненавидели эту полицию", — заявил Куликов в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Криминогенная ситуация в большинстве регионов Украины вызывает очень серьезную озабоченность — так считают сотрудники МВД, эксперты и простые граждане. По мнению специалистов, основными причинами роста числа преступлений в стране являются массовое обнищание людей, безработица, слабость правоохранительной системы, в том числе отсутствие профилактики. Кровавыми выдались первые выходные дни ноября — в Днепре пятеро полицейских получили ранения в результате взрыва гранат, в Харькове неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли в центре местного бизнесмена, в Киеве в автомобиле нашли труп владельца с огнестрельными ранениями. В Хмельницком две вооруженные группировки устроили перестрелку, пять человек ранены. "Отличился" на минувших выходных Киев: в столице смертельное ДТП, взрыв в жилом доме, убийство бизнесмена.

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