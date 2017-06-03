В Украине задержан россиянин, разыскиваемый Интерполом за терроризм

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. в субботу, 3 июня, в аэропорту "Киев" в столице пограничники задержали гражданина России, который находится в базе разыскиваемых лиц Интерпола по подозрению в причастности к террористической деятельности.

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Как сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины, "в столичном аэропорту пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали мужчину, который находился в международном розыске".

"Его обнаружили в аэропорту "Киев" при осуществлении паспортного контроля. На 33-летнего россиянина, который прилетел рейсом из Анкары, сработала база данных Интерпол", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, задержанный разыскивался за возможную причастность к террористической деятельности. По данному факту пограничники проинформировали украинское бюро Интерпола.

Напомним, 2 мая оперативники Службы безопасности Украины провели в Одессе операцию по задержанию подозреваемых в подготовке теракта.