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    В Украине задержан россиянин, разыскиваемый Интерполом за терроризм

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    По предварительным данным, задержанный разыскивался за возможную причастность к террористической деятельности. По данному факту пограничники проинформировали украинское бюро Интерпола.
    Аэропорт Киев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. в субботу, 3 июня, в аэропорту "Киев" в столице пограничники задержали гражданина России, который находится в базе разыскиваемых лиц Интерпола по подозрению в причастности к террористической деятельности.

    Появились кадры задержания подозреваемых в подготовке теракта в Одессе. Видео
    СБУ/Youtube
    Появились кадры задержания "группы террористов" в Одессе

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    Как сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины, "в столичном аэропорту пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали мужчину, который находился в международном розыске".

    "Его обнаружили в аэропорту "Киев" при осуществлении паспортного контроля. На 33-летнего россиянина, который прилетел рейсом из Анкары, сработала база данных Интерпол", — говорится в сообщении.

    По предварительным данным, задержанный разыскивался за возможную причастность к террористической деятельности. По данному факту пограничники проинформировали украинское бюро Интерпола.

    Напомним, 2 мая оперативники Службы безопасности Украины провели в Одессе операцию по задержанию подозреваемых в подготовке теракта. 

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