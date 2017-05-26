Лидеры G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом

Miguel MEDINA / AFP

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в итальянской Таормине подписали декларацию по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Прямая трансляция церемонии подписания велась в пресс-центре саммита.

"Это сильный сигнал солидарности, дружбы и единства с Великобританией после теракта в Манчестере", — заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

"Страны G7 готовы решительно продолжить борьбу с терроризмом" — отметил он.

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В Италии стартовал саммит "Большой семерки". Саммит в итальянской Таормине будет самым сложным за последние годы, лидеры стран имеют разные подходы по многим вопросам, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

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