наверх
26.05.201719:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Лидеры G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом

    (обновлено: )12410
    Как заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони, страны G7 готовы решительно продолжить борьбу с терроризмом и подписали соответствующую декларацию по борьбе с экстремизмом.
    Саммит G7 в Сицилии
    Miguel MEDINA / AFP

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в итальянской Таормине подписали декларацию по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трамп и терроризм: повестка дня саммита НАТО

    Прямая трансляция церемонии подписания велась в пресс-центре саммита.

    "Это сильный сигнал солидарности, дружбы и единства с Великобританией после теракта в Манчестере", — заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

    "Страны G7 готовы решительно продолжить борьбу с терроризмом" — отметил он.

    Читайте также: Корнейчук: Трамп показал, что готов говорить с сильными, а не с марионетками

    В Италии стартовал саммит "Большой семерки". Саммит в итальянской Таормине будет самым сложным за последние годы, лидеры стран имеют разные подходы по многим вопросам, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

    Смотрите также: Экспресс-саммит НАТО в Брюсселе: все участники форума

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Погранслужба Украины. Архивное фото
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере