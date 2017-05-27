ВВС Египта нанесли удары по лагерям террористов в Ливии

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Египетские ВВС возобновили удары по лагерям террористических группировок на территории Ливии, заявила армия страны.

Отмечается, что все намеченные цели в субботу были поражены.

Согласно коммюнике военных, за время налетов, которые были проведены в ночное и дневное время суток, "были поражены все ранее намеченные цели: места скопления боевиков и их тренировочные лагеря".

Удары по целям террористов на востоке Ливии были нанесены по группировкам, в отношении которых подтвердилась причастность к атаке на автобус с христианами на юге страны.

Самолеты ВВС Египта в координации с ВВС Ливии нанесли в пятницу шесть ударов с воздуха по шести целям террористов на ливийской территории в районе города Дерна. Удары нанесены в восточной части Ливии по лагерям террористов. СМИ указывают, что разрушен штаб террористов ИГ в этом районе.

Напомним, неизвестные обстреляли в пятницу автобус с коптами в районе монастыря в провинции Эль-Минья на юге Египта. По разным данным, погибли от 28 до 35 человек, более 20 пострадали.