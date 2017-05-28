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    Ливийская террористическая группировка "Ансар аш-Шариа" самороспустилась

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    Группировка распространила заявление, в котором объяснила свое решение тем, что была крайне ослабленой. Так, лидер боевиков Мухаммад аз-Захауи был убит в ходе столкновений с силами Ливийской национальной армии в Бенгази в конце 2014 года.
    Боевики. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Ливийская террористическая группировка "Ансар аш-Шариа", участники которой обвиняются в нападения на консульство США в Бенгази в 2012 году, объявила о своем роспуске, передает агентство Рейтер.

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    По данным американской прокуратуры, "Ансар аш-Шариа" готовила теракты против США. Один из предполагаемых членов группировки Ахмед Абу Хаталла обвиняется в США в организации нападения на консульство США в Бенгази в сентябре 2012 года, в результате которого погибли четверо американцев, включая посла США в Ливии.

    "Ансар аш-Шариа" значилась террористической организацией в списках США и на территории Ливии, была внесена в список террористических организаций Совбезом ООН.

    Как передает агентство, группировка распространила заявление, в котором объяснила свое решение тем, что была крайне ослаблено. Так, лидер боевиков Мухаммад аз-Захауи был убит в ходе столкновений с силами Ливийской национальной армии в Бенгази в конце 2014 года. Кроме того, были уничтожены многие боевики группировки, цитирует агентство ее заявление.

    Многие приверженцы "Ансар аш-Шариа" после гибели лидера перешли в ряды террористической группировки "Исламское государство", добавляет агентство Франс Пресс.

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