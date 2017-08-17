Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Белоруссии

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали гражданина Белоруссии, которого разыскивал Интерпол по подозрению в совершении кражи, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера вечером в пункт пропуска "Вильча" на въезд в Украину прибыл легковой автомобиль Volkswagen. В ходе проверки документов пассажира, 34-летнего гражданина Белоруссии, установлено, что он разыскивается Интерполом за совершение групповой кражи в Германии", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанного передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось, что 52 картины Музейного фонда Украины художников 18-19 века, которые в марте 2014 были переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в Государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпола.