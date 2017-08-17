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    Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Белоруссии

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    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения (565)

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    По информации Госпогранслужбы, в пункте пропуска "Вильча" в ходе проверки документов пассажира, 34-летнего гражданина Белоруссии, установлено, что он разыскивается Интерполом за совершение групповой кражи в Германии.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали гражданина Белоруссии, которого разыскивал Интерпол по подозрению в совершении кражи, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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    "Вчера вечером в пункт пропуска "Вильча" на въезд в Украину прибыл легковой автомобиль Volkswagen. В ходе проверки документов пассажира, 34-летнего гражданина Белоруссии, установлено, что он разыскивается Интерполом за совершение групповой кражи в Германии", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, задержанного передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

    Ранее сообщалось, что 52 картины Музейного фонда Украины художников 18-19 века, которые в марте 2014 были переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в Государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпола.

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