КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В аэропорту Херсон был задержан гражданин России, которого разыскивал Интерпол по подозрению в убийстве, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Во время оформления одного из авиарейсов в аэропорту Херсон пограничники Херсонского отряда задержали гражданина Российской Федерации, на которого сработала база данных Интерпола", — говорится в сообщении.

dpsu.gov.ua Пограничники Украины задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

По данным Госпогранслужбы, "россиянина разыскивали правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за убийство".

Напомним, 25 мая в международном аэропорту "Одесса" правоохранители задержали гражданина России, находящегося в международном розыске.