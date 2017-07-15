наверх
15.07.201715:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Пограничники Украины задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

    (обновлено: )32
    По данным Госпогранслужбы, "во время оформления одного из авиарейсов в аэропорту Херсон пограничники Херсонского отряда задержали гражданина Российской Федерации, на которого сработала база данных Интерпола".
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В аэропорту Херсон был задержан гражданин России, которого разыскивал Интерпол по подозрению в убийстве, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

    "Во время оформления одного из авиарейсов в аэропорту Херсон пограничники Херсонского отряда задержали гражданина Российской Федерации, на которого сработала база данных Интерпола", — говорится в сообщении.

    dpsu.gov.ua
    Пограничники Украины задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

    По данным Госпогранслужбы,  "россиянина разыскивали правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за убийство".

    Напомним, 25 мая в международном аэропорту "Одесса" правоохранители задержали гражданина России, находящегося в международном розыске.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте убийства украинок в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Анатолий Матиос
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Михаил Добкин в суде
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    Медреформа или медицинский геноцид?