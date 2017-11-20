Порошенко едет в Днепропетровскую область

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в понедельник, 20 ноября, совершит рабочую поездку в Днепропетровскую область, сообщается на сайте Днепропетровской облгосадминистрации.

"Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Днепропетровскую область", — говорится в анонсе.

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Программа поездки главы государства не обнародована.

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Ранее Порошенко в ходе рабочего визита в Донецкую область принял участие в проведении ходовых испытаний патрульного катера УМС-1000.