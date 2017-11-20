наверх
20.11.201706:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко едет в Днепропетровскую область

    (обновлено: )22004
    На сайте Днепропетровской областной государственной администрации говорится, что в понедельник ожидается визит главы государства. Программа поездки не обнародована.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в понедельник, 20 ноября, совершит рабочую поездку в Днепропетровскую область, сообщается на сайте Днепропетровской облгосадминистрации.

    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото
    "Многоходовка" Порошенко с НАБУ обречена на провал – Портнов

    "Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Днепропетровскую область", — говорится в анонсе.

    Смотрите также: "Порошенко всех продаст": протесты под Радой не прекращаются

    Программа поездки главы государства не обнародована.

    Читайте также: Коррупция в оборонке и Порошенко: прибыльный бизнес на крови

    Ранее Порошенко в ходе рабочего визита в Донецкую область принял участие в проведении ходовых испытаний патрульного катера УМС-1000.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования Лилия Гриневич
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Председатель Европейского совета Дональд Туск
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор