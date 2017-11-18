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    Общество

    Митингующие из-под Рады приехали к Порошенко, но им не открыли

    (обновлено: )13701
    Активисты хотели потребовать объяснить Порошенко причину депортации в Грузию добровольца батальона "Донбасс" Вано Надирадзе.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Участники палаточного городка под Верховной Радой приехали к имению президента Украины Петра Порошенко в Козине Киевской области.

    Как сообщило в Facebook движение "Визволення", активисты хотели потребовать объяснить причину депортации в Грузию добровольца батальона "Донбасс" Вано Надирадзе. 

    facebook.com/Vyzvolennia.Ukr
    Митингующие из-под Рады приехали к Порошенко

    "Приехали к имению Порошенко. Если руководители СБУ, МВД и Пограничной службы не могут объяснить, что произошло с Вано Надирадзе, глава государства должен ответить", – говорится в сообщении.

    Участники акции постучали в ворота имения, но к ним никто не вышел.

    Напомним, Служба безопасности Украины в пятницу, 17 ноября, выдворила из Украины восьмерых граждан Грузии.

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