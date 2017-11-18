Митингующие из-под Рады приехали к Порошенко, но им не открыли

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Участники палаточного городка под Верховной Радой приехали к имению президента Украины Петра Порошенко в Козине Киевской области.

Как сообщило в Facebook движение "Визволення", активисты хотели потребовать объяснить причину депортации в Грузию добровольца батальона "Донбасс" Вано Надирадзе.

facebook.com/Vyzvolennia.Ukr Митингующие из-под Рады приехали к Порошенко

"Приехали к имению Порошенко. Если руководители СБУ, МВД и Пограничной службы не могут объяснить, что произошло с Вано Надирадзе, глава государства должен ответить", – говорится в сообщении.

Участники акции постучали в ворота имения, но к ним никто не вышел.

Напомним, Служба безопасности Украины в пятницу, 17 ноября, выдворила из Украины восьмерых граждан Грузии.