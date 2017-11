СМИ: жена Порошенко наживается на детях-инвалидах?

РИА Новости Украина

Семья президента Украины Петра Порошенко вновь попала в коррупционный скандал. Европейское издание "Luxembourg Herald" опубликовало журналистское расследование под названием "President Poroshenko’s wife is involved in looting money for needy children". В статье говорится, что жена президента Марина Порошенко может быть причастна к разворовыванию средств международной гуманитарной помощи из Европы и США для детей с ограниченными возможностями.

В частности, речь идет о деньгах, которые переводились в страну из иностранного благотворительного фонда "Возрождение" Джорджа Сороса.

По данным издания, в Украине якобы регистрируются благотворительные организации, на счета которых поступают различные пожертвования, в том числе выделяемые международным фондом "Возрождение" Джорджа Сороса. Однако эти организации — липовые.

"Деньги с фондов выводятся на счета фирм, в том числе и оффшорных компаний, а сами фонды закрываются", — говорится в публикации.

Отмечается, что речь идет о сотнях миллионов долларов, выделенных для детей-инвалидов.

"Речь идет и о средствах, выделенных на поддержку детей с ограниченными возможностями Международным Фондом "Возрождение" Джорджа Сороса, который выделяет на данные программы десятки, а то и сотни миллионов долларов. Механизм "освоения денег" довольно простой: в различных регионах Украины регистрируются благотворительные организации, на счета которых поступают различные пожертвования, основу которых составляют деньги международных благотворительных организаций, различных национальных волонтерских организаций и пожертвования отдельных граждан", — пишет "Luxembourg Herald".

При этом западные журналисты подчеркивают: Марина Порошенко лично курирует деятельность фондов.При этом они полагают, что за привлечение денег в фейковые фонды от международных организаций отвечает и замглавы администрации президента Ростислав Павленко.

"Данная деятельность находится под патронатом Марины Порошенко , которая лично "курирует" процесс поступления средств на счета фондов и принимает активное участие в акциях этих фондов. При этом, за привлечение денег в фейковые фонды от международных организаций отвечает замглавы Администрации Президента Ростислав Павленко. После презентации "программ помощи" для СМИ, деньги с фондов выводятся на счета фирм, в т.ч. и офшорных компаний, а сами фонды закрываются. Один из руководителей Минюста передал журналистам пакет документов о деятельности БФ "Сильна Країна", руководителем которой является Горобчук Александр Васильевич. Этот человек скорее всего является подставным лицом, так как по данным Пенсионного фонда Украины является безработным с 2011 года", — пишут европейские журналисты.

Они также обращают внимание на то, что на протяжении 2016 года Марина Порошенко неоднократно принимала участие в благотворительных акциях, проводимых фондом "Сильна Країна".

Как известно, жена президента является председателем благотворительного фонда Порошенко и активно участвует в благотворительности.

12 ноября 2016 года Марину Порошенко даже наградили Всеукраинской премией "Женщина III тысячелетия" в категории "Знаковая фигура".

Марина Порошенко выступила с инициативой и создала проект, который занимается помощью детям с инвалидностью, и направлен на социализацию и создание для них доступной образовательной среды.

Ранее коррупция семьи Порошенко уже стала предметом журналистских расследований европейских СМИ. Политический обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер проанализировал громкие коррупционные скандалы в украинской оборонке и пришел к неутешительным выводам.

"Повсюду доминирует Порошенко. Эта сфера принадлежит ему, и поэтому он не хочет, чтобы кто-то туда заглядывал. Как глава государства, он предлагает кандидатуру министра обороны, он является главнокомандующим Вооруженных Сил и председателем Национального совета безопасности и обороны. Верхний уровень управления военной промышленностью он оккупировал вместе с друзьями…", — писал Шуллер.

В то же время Шуллер признавал, что не существует доказательств непосредственной причастности Порошенко к коррупционной деятельности, хотя определенные конфликты интересов, вытекающих из его роли бизнесмена, прослеживаются достаточно четко.