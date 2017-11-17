СМИ: жена Порошенко наживается на детях-инвалидах?

РИА Новости Украина
Семья президента Украины Петра Порошенко вновь попала в коррупционный скандал. Европейское издание "Luxembourg Herald" опубликовало журналистское расследование под названием "President Poroshenko’s wife is involved in looting money for needy children". В статье говорится, что жена президента Марина Порошенко может быть причастна к разворовыванию средств международной гуманитарной помощи из Европы и США для детей с ограниченными возможностями.
В частности, речь идет о деньгах, которые переводились в страну из иностранного благотворительного фонда "Возрождение" Джорджа Сороса.
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"Деньги с фондов выводятся на счета фирм, в том числе и оффшорных компаний, а сами фонды закрываются", — говорится в публикации.
Отмечается, что речь идет о сотнях миллионов долларов, выделенных для детей-инвалидов.
При этом западные журналисты подчеркивают: Марина Порошенко лично курирует деятельность фондов.При этом они полагают, что за привлечение денег в фейковые фонды от международных организаций отвечает и замглавы администрации президента Ростислав Павленко.
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Они также обращают внимание на то, что на протяжении 2016 года Марина Порошенко неоднократно принимала участие в благотворительных акциях, проводимых фондом "Сильна Країна".
12 ноября 2016 года Марину Порошенко даже наградили Всеукраинской премией "Женщина III тысячелетия" в категории "Знаковая фигура".
Марина Порошенко выступила с инициативой и создала проект, который занимается помощью детям с инвалидностью, и направлен на социализацию и создание для них доступной образовательной среды.
***коррупционные скандалы в украинской оборонке и пришел к неутешительным выводам.
"Повсюду доминирует Порошенко. Эта сфера принадлежит ему, и поэтому он не хочет, чтобы кто-то туда заглядывал. Как глава государства, он предлагает кандидатуру министра обороны, он является главнокомандующим Вооруженных Сил и председателем Национального совета безопасности и обороны. Верхний уровень управления военной промышленностью он оккупировал вместе с друзьями…", — писал Шуллер.
В то же время Шуллер признавал, что не существует доказательств непосредственной причастности Порошенко к коррупционной деятельности, хотя определенные конфликты интересов, вытекающих из его роли бизнесмена, прослеживаются достаточно четко.