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    Общество

    Порошенко похвастался космическими успехами Украины

    (обновлено: )9801
    Порошенко отметил, что что ракетоносители украинского производства выводят на околоземную орбиту космические аппараты и спутники из разных стран по всему миру, а Украина является активным участником международных космических программ.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Украина успешно подтверждает позиции космической державы, заявил президент Петр Порошенко в Facebook по случаю 20-летия со дня полета в космос первого астронавта независимой Украины.

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    "20 лет назад в этот день произошло историческое событие для Независимой Украины – Леонид Каденюк на борту американского космического корабля "Колумбия" осуществил полет в космос. С того времени Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы", — подчеркнул президент.

    Порошенко добавил, что что ракетоносители украинского производства выводят на околоземную орбиту космические аппараты и спутники из разных стран по всему миру, а Украина является активным участником международных космических программ.

    Ранее экономический эксперт Вячеслав Лысенко заявил, что после разрыва экономических отношений с РФ в космической отрасли было заморожено много совместных проектов, и многие предприятия пострадали.

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