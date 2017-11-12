Украинцам посчастливится увидеть необычное космическое явление

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Утром 13 ноября в небе над Украиной можно будет наблюдать необычный парад планет.

Земляне смогут увидеть соединение Венеры и Юпитера, сообщает ВВС.

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Юпитер пройдет рядом с Венерой на расстоянии менее чем пол градуса. С Земли этот феномен будет выглядеть как одна яркая звезда на юго-востоке над самым горизонтом.

Жители Украины смогут увидеть парад планет при условии безоблачной погоды.

Наблюдения можно проводить начиная с 6:00 утра над юго-восточным горизонтом.

Напомним, ранее международная группа астрономов из Великобритании, Швейцарии, Германии и Чили открыли слишком большую экзопланету, существование которой противоречит общепринятым моделям формирования данных небесных тел.