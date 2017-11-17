В Китае достраивают космическую базу для Чужих

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В городе Нанкин (китайская провинция Цзянсу) завершается строительство необычной гостиницы, которая изменит пейзаж и станет визитной карточкой местности.

Новый отель стоит на берегу горного озера в районе Лаочан и по виду больше напоминает космическую базу чужих, чем место для ночлега.

Сообщается, что площадь гостиницы вместе с прилегающими строениями превышает 10 гектаров. Крыша двух главных корпусов гостиницы будет стеклянной.

Фото China Daily Вид на новую гостиницу в Нанкине (Китай)

Напомним, в Китае в провинции Шэньси одну из бюджетных гостиниц местные жители прозвали "гостиница-гамбургер". Восьмиэтажное здание расположено между двумя скалами, от окон гостиницы до скал ущелья всего 4 метра.