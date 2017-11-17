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    В мире

    В Китае достраивают космическую базу для Чужих

    (обновлено: )36920
    В провинции Цзянсу возводят гостиницу, которая больше напоминает космическую базу для инопланетной цивилизации, чем отель.
    Строительство отеля в Нанкине (Китай)
    Фото China Daily

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В городе Нанкин (китайская провинция Цзянсу) завершается строительство необычной гостиницы, которая изменит пейзаж и станет визитной карточкой местности.

    Новый отель стоит на берегу горного озера в районе Лаочан и по виду больше напоминает космическую базу чужих, чем место для ночлега.

    Сообщается, что площадь гостиницы вместе с прилегающими строениями превышает 10 гектаров. Крыша двух главных корпусов гостиницы будет стеклянной.

    Фото China Daily
    Вид на новую гостиницу в Нанкине (Китай)

    Напомним, в Китае в провинции Шэньси одну из бюджетных гостиниц местные жители прозвали "гостиница-гамбургер". Восьмиэтажное здание расположено между двумя скалами, от окон гостиницы до скал ущелья всего 4 метра.

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