Порошенко в Мариуполе воздержался от политических заявлений – спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Мариуполь. Этот визит главы государства приурочен ко Дню морской пехоты.

Стоит напомнить, ранее Порошенко отменил визит в Мариуполь из-за неблагоприятных для перелета условия — тогда Украину накрыл густой туман.

Подробнее о пребывании гаранта Конституции в прифронтовом городе рассказал (16 ноября — Ред.) журналист из Мариуполя Артем Попов в эфире радиостанции Голос Столицы.

Как начался визит президента в Мариуполь?

Сегодня с самого утра в городе правоохранители работают в усиленном режиме. Наконец-то визит президента Украины в Мариуполь состоялся. Журналистов собрали уже в 12 часов, но, к сожалению, Петр Порошенко немножко задержался и церемония награждения морских пехотинцев, которая должна была произойти в аэропорту, состоялась в 15 часов. Петр Алексеевич поблагодарил военнослужащих, которые защищают подступы Мариуполя на передовой, также вручил им государственные награды. После состоялся торжественный марш военнослужащих и военнослужащие презентовали Петру Алексеевичу малую военную технику, а именно беспилотники, а также устройства по разминированию. Эти устройства дистанционные и сделаны непосредственно здесь, у нас в Украине. Дальше по плану Петр Алексеевич планирует посетить отряд морской охраны пограничной службы Украины. Также здесь будет происходить награждение украинских военнослужащих и планируется передача на баланс части военного катера. Стоит отметить, что катер уже некоторое время находится в Мариуполе, но именно торжественное вручение произойдет сегодня.

УНИАН Порошенко в Мариуполе

Есть ли полная программа этого визита?

Нет, пока что заявлены эти две позиции – это награждение морских пехотинцев и вторая позиция – это отряд морской охраны, который планировался произойти в прошлый визит. Далее информации в местных СМИ не оповещалась.

Какие заявления политического характера были сделаны Петром Алексеевичем?

От заявлений, касающихся именно политической ситуации, Петр Алексеевичи старался удерживаться. Он больше сконцентрировал свое внимание именно на благодарности военнослужащим, отметил их вклад в защиту суверенитета Украины. Никаких пока что громких заявлений Петра Алексеевича мы не услышали.

Читайте также: Законы Порошенко о Донбассе. Главное, что нужно всем знать

УНИАН Порошенко в Мариуполе

С самого утра все проезжие части были оцеплены полицией. Мы проезжали вдоль береговой линии. В море были выведены военные катера. Они также контролируют безопасность берега. В общем, все структуры силовые работают в усиленном режиме, в большом количестве задействованы также СБУ и Нацгвардия и совместно с полицейскими, патрульной и кинологической службой они, по сути, оцепили все районы города, все крупные объекты скопления людей и все основные дороги, которые связывают Мариуполь и прилежащие районы.

Как в городе отмечают день морских пехотинцев?

Каких-то больших акций не происходило, может, потому что именно основные усилия прилагались к тому, чтобы встретить Петра Алексеевича Порошенко, поэтому никаких больших митингов у нас в городе на сегодня не было запланировано. Город живет как обычно, повседневной, обычной жизнью.

УНИАН Порошенко в Мариуполе

Расскажите напоследок о скандале вокруг демонтажа памятника "городам-героям Великой Отечественной войны".

Да, действительно, этот памятник находится в плачевном состоянии. Он ржавый, он некрашеный, он изрисован мародерами и после того, как местные власти начали демонтаж, общественность поднялась. В основном, это были пожилые люди. Они были возмущены такой ситуацией, они вышли на пикет и были против того, чтобы его демонтировали. Поначалу представители местной власти отстаивали свой проект, потому что они на этом месте видели клумбу, но настойчивость мариупольцев все-таки взяла верх и представители местной власти заявили, что они найдут компромиссное решение, что этот памятник они все-таки восстановят, подкрасят и он будет там находится и, возможно, с перспективой на будущее внутри него появится клумба. Некоторые местные жители выразили желание, чтобы внутри его был фонтан, но насколько это возможно, мне на данный момент сложно сказать. Поэтому он остается в городе и местные жители его, грубо говоря, отбили.

К слову, недавно стала известна убийца полковника СБУ в Мариуполе, а также мотивы преступления.