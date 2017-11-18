Украинский "Твин Пикс". Порошенко предложил Линчу снять фильм про АТО

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в субботу провел встречу в Киеве с американским легендарным кинорежиссером Дэвидом Линчем, который открывает в Украине представительство своего благотворительного фонда.

"Встретился с легендарным американским кинорежиссером Дэвидом Линчем. Он прибыл в Украину для открытия представительства благотворительного фонда. Фонд Линча занимается трансцендентальной медитацией, помогает ветеранам войны, беженцам, жертвам домашнего насилия", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Сайт президента Украины Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Киеве с американским кинорежиссером Дэвидом Линчем

Порошенко считает, что это важный вопрос для Украины.

"Сотни тысяч украинских военных возвращаются с войны и нуждаются в психологической реабилитации. Люди должны получить помощь в преодолении стресса, ведь страдают от этого не только военные, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, но и гражданские", — добавил Порошенко.

Сайт президента Украины Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Киеве с американским кинорежиссером Дэвидом Линчем

Президент также предложил легендарному режиссеру обдумать возможность создания кино об украинских героях и тех событиях, которые сейчас происходят в Украине.

Напомним, Дэвид Линч — американский режиссер, создатель сериала "Твин Пикс".