Культовый режиссер Дэвид Линч прибыл в Киев

Культовый американский режиссер Дэвид Линч в четверг, 16 ноября, частным рейсом прибыл в Киев, где его встретили "караваем мира".

Также режиссеру "Твин Пикса" вручили голубую розу, поскольку она является одним из символов мистической телесаги.

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В пятницу, 17 ноября, у Линча запланирована широкая программа. Он встретится с руководством государства, затем с журналистами, позже со всеми желающими — сессия вопросов и ответов состоится в одном из кинотеатров.