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    Пришло время для США признать Голодомор геноцидом - посол Украины

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    По словам Валерия Чалого, голод 1932-1933 годов был "искусственно создан режимом Сталина". Он добавил, что пришло время для того, чтобы в США официально признали "Голодомор против украинского народа — геноцидом".
    Церемония почтения памяти жертв Голодомора в Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке
    Валерий Чалый/Facebook

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Киев будет добиваться того, чтобы конгресс США признал Голодомор геноцидом украинского народа, написал посол Украины в США Валерий Чалый сообщил на своей странице в Facebook после церемонии почтения памяти жертв Голодомора в Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке.

    По его словам, голод 1932-1933 годов был "искусственно создан режимом Сталина", и пришло время для того, чтобы в США официально признали "Голодомор против украинского народа — геноцидом".

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    "Попытка когда-то уже была. Неудачная. Но мы снова пойдем в конгресс США, чтобы добиться правды и справедливости и принять соответствующую резолюцию", — добавил Чалый.

    Валерий Чалый/Facebook, 19 ноября 2017

    Летом президент Петр Порошенко заявил, что конгресс США ускорит рассмотрение резолюции о признании Голодомора геноцидом украинцев. 

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