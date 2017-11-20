Пришло время для США признать Голодомор геноцидом - посол Украины

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Киев будет добиваться того, чтобы конгресс США признал Голодомор геноцидом украинского народа, написал посол Украины в США Валерий Чалый сообщил на своей странице в Facebook после церемонии почтения памяти жертв Голодомора в Соборе Святого Патрика в Нью-Йорке.

По его словам, голод 1932-1933 годов был "искусственно создан режимом Сталина", и пришло время для того, чтобы в США официально признали "Голодомор против украинского народа — геноцидом".

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"Попытка когда-то уже была. Неудачная. Но мы снова пойдем в конгресс США, чтобы добиться правды и справедливости и принять соответствующую резолюцию", — добавил Чалый.

Валерий Чалый/Facebook, 19 ноября 2017

Летом президент Петр Порошенко заявил, что конгресс США ускорит рассмотрение резолюции о признании Голодомора геноцидом украинцев.