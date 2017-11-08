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    В конгрессе США представлен проект резолюции о признании Голодомора геноцидом

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    По словам посла Украины в США Валерия Чалого, соавторами проекта резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа являются конгрессмены Сандер Левин, Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик и Энди Харрис.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Конгрессмены США внесли в Палату представителей проект резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа, заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает Укринформ.

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    "Мы сегодня, как Посольство Украины и дипломатическая служба, продвигаем эту идею в разных странах мира, в частности в США, чтобы в Конгрессе была принята резолюция о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Первые шаги сделаны, сегодня такая резолюция была внесена конгрессменами в Палате представителей", — подчеркнул посол.

    Чалый сообщил, что соавторами проекта являются конгрессмены Сандер Левин, Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик и Энди Харрис.

    "Резолюция будет дальше рассматриваться. Я думаю, это займет несколько месяцев и, надеюсь, в следующем году, весной, мы будем иметь голосование в Конгрессе США", — добавил дипломат.

    Напомним, в 1930-х годах во времена правления Иосифа Сталина, и особенно в зиму 1932-1933 годов, конфискация урожая с целью принудительной коллективизации сельскохозяйственного производства привела к гибели миллионов людей в Советском Союзе, в основном из числа украинских крестьян-земледельцев, число которых составляет около семи миллионов человек.

    В этой связи отмечается, что голод в значительной степени был искусственным, но само событие остается противоречивым.

    Ряд европейских стран признали Голодомор геноцидом. Сенат Австралии признал Голодомор геноцидом в 2003 году. В 2008 году Европейский парламент признал Голодомор преступлением против человечности. Однако российское правительство исключает, что голод был направлен против нации, и отрицает, что это был акт геноцида.

    В сентябре президент Украины Петр Порошенко призвал ООН признать Голодомор в Украине актом геноцида.

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