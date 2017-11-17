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    Политика

    ООН дала рекомендации Украине по ситуации с правами человека

    (обновлено: )24140
    Делегации Украины было направлено всего 190 рекомендаций, которые она должна рассмотреть и дать на них ответ в определенное время, но не позднее марта 2018 года на 37-й сессии Совета ООН по правам человека.
    Здание ООН. Архивное фото
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Рабочая группа Универсального периодического обзора ООН утвердила 190 рекомендаций Украине по ситуации с правами человека. Заседание группы транслировалось на официальном сайте ООН.

    Организация объединенных наций
    REUTERS Denis Balibouse
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    Докладчиками по обзору положения с правами человека в Украине выступили представители Нидерландов, Руанды и Грузии. Выступил заместитель председателя Постоянного представительства Грузии при отделении ООН в Женеве Иракли Жгенти, который представил рекомендации для Украины. 

    Делегации Украины было направлено всего 190 рекомендаций, которые она должна рассмотреть и дать на них ответ в определенное время, но не позднее марта 2018 года на 37-й сессии Совета ООН по правам человека. Однако подробностей относительно указанных рекомендаций Жгенти не озвучил.

    Представители Украины заверили, что страна тщательно и серьезно рассмотрит все рекомендации, а также представит свою позицию относительно этих рекомендаций в определенное время.

    Как сообщалось ранее, проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму выносится на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, предъявляющий России ряд рекомендаций, был принят Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам во вторник и будет рассмотрен на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

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