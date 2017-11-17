ООН дала рекомендации Украине по ситуации с правами человека

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Рабочая группа Универсального периодического обзора ООН утвердила 190 рекомендаций Украине по ситуации с правами человека. Заседание группы транслировалось на официальном сайте ООН.

Докладчиками по обзору положения с правами человека в Украине выступили представители Нидерландов, Руанды и Грузии. Выступил заместитель председателя Постоянного представительства Грузии при отделении ООН в Женеве Иракли Жгенти, который представил рекомендации для Украины.

Делегации Украины было направлено всего 190 рекомендаций, которые она должна рассмотреть и дать на них ответ в определенное время, но не позднее марта 2018 года на 37-й сессии Совета ООН по правам человека. Однако подробностей относительно указанных рекомендаций Жгенти не озвучил.

Представители Украины заверили, что страна тщательно и серьезно рассмотрит все рекомендации, а также представит свою позицию относительно этих рекомендаций в определенное время.

Как сообщалось ранее, проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму выносится на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, предъявляющий России ряд рекомендаций, был принят Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам во вторник и будет рассмотрен на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.