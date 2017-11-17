Нацсовет проверит телеканал из-за сюжета о "коррупции в Нацбанке"

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по теле- и радиовещанию назначил внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа", (г. Киев, Newsone) после выхода на телеканале сюжета "о коррупции в Национальном банке". Об этом сообщает пресс-служба регуляторного органа.

Как уточняется, проверка назначена с целью выяснить "соблюдение заказчиком пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

"Мониторингом вещания этого спутникового канала зафиксировано трансляцию сюжетов с информацией о рассмотрении Комитетом по финансовым вопросам Конгресса США наличии коррупции в Национальном банке Украины. 29.09.2017 американский интернет-ресурс The Weekly Standard опубликовал статью о том, что никаких слушаний по коррупции в Национальном банке Украины в Конгрессе США не происходило", — говорится в сообщении.

Для установления соблюдения компанией требований действующего законодательства Национальный совет обратился к Независимому медийному совету. В его заключении говорится о том, что телеканал Newsone "допустил нарушения стандартов точности, достоверности и сбалансированности подачи информации и сознательно ввел в заблуждение своих зрителей", сообщает Нацсовет.

После того, как Национальный совет подробно изучит этот вопрос, будет принято соответствующее решение.

Ранее Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины объявил предупреждение провайдеру из Мелитополя Запорожской области за трансляцию российских телеканалов "Пятница" и "ТВ-3".