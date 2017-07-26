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    Общество

    Нацсовет разрабатывает правила освещения самоубийств в СМИ

    (обновлено: )4501
    Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию создаст документ с рекомендациями для средств массовой информации как освещать темы самоубийств.
    Пульт от телевизора. Архивное фото
    flash.pro/flickr.com

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Рабочая группа по созданию правил защиты детей в медиа при участии представителей СМИ и психологов обсудила создание этических норм по освещению суицидов в СМИ, сообщает пресс-служба Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

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    "Участники рабочей группы рассмотрели наработанный психологами и экспертами документ и высказали замечания и предложения. Речь шла о принципах и правилах освещения самоубийств, в том числе совершенных несовершеннолетними, о способе отбора слов и видеоматериалов, озвучивание фактов и версий и причин произошедшего, формирование СМИ представление о явлении самоубийства", — сообщает Нацсовет.

    После обработки высказанных замечаний рабочая группа соберется во второй половине августа на очередное заседание для дальнейшей обработки документа.

    Накануне сообщалось, что в Николаеве повесился молодой парень. Узнав об этом, его девушка спрыгнула с крыши недостроя и погибла.

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