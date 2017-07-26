Нацсовет разрабатывает правила освещения самоубийств в СМИ

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Рабочая группа по созданию правил защиты детей в медиа при участии представителей СМИ и психологов обсудила создание этических норм по освещению суицидов в СМИ, сообщает пресс-служба Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

"Участники рабочей группы рассмотрели наработанный психологами и экспертами документ и высказали замечания и предложения. Речь шла о принципах и правилах освещения самоубийств, в том числе совершенных несовершеннолетними, о способе отбора слов и видеоматериалов, озвучивание фактов и версий и причин произошедшего, формирование СМИ представление о явлении самоубийства", — сообщает Нацсовет.

После обработки высказанных замечаний рабочая группа соберется во второй половине августа на очередное заседание для дальнейшей обработки документа.

Накануне сообщалось, что в Николаеве повесился молодой парень. Узнав об этом, его девушка спрыгнула с крыши недостроя и погибла.