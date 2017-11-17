Нацсовет вынес предупреждение за трансляцию российских телеканалов

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины объявил предупреждение провайдеру из Мелитополя Запорожской области за трансляцию российских телеканалов "Пятница" и "ТВ-3", сообщает "Укринформ" со ссылкой на решение регулятора.

"Проведя внеплановую проверку, регулятор выявил нарушение закона Украины "О телевидении и радиовещании". В частности, зафиксирована ретрансляция двух спутниковых телеканалов, которые не входят в перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины: "Пятница" и "ТВ-3", — говорится в сообщении.

Ранее глава Нацсовета Украины по ТВ заявлял, что всего ограничено вещание десятков российских телеканалов. В частности, запрещена ретрансляция таких телеканалов, как "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, "Улыбка ребенка", "Психология 21", "Охота и рыбалка", "Православная телекомпания "Союз", Amazing Life, Look TV, "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". МИД России назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ. Москва неоднократно называла подобные ограничения недопустимыми.