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    Нацсовет вынес предупреждение за трансляцию российских телеканалов

    (обновлено: )26430
    Проведя внеплановую проверку, Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины обнаружил у провайдера из Мелитополя Запорожской области нарушение закона "О телевидении и радиовещании".
    Пульт от телевизора. Архивное фото
    flash.pro/flickr.com

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины объявил предупреждение провайдеру из Мелитополя Запорожской области за трансляцию российских телеканалов "Пятница" и "ТВ-3", сообщает "Укринформ" со ссылкой на решение регулятора.

    Янина Соколовская
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Соколовская о российском ТВ, декоммунизации и конце войны в Донбассе

    "Проведя внеплановую проверку, регулятор выявил нарушение закона Украины "О телевидении и радиовещании". В частности, зафиксирована ретрансляция двух спутниковых телеканалов, которые не входят в перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины: "Пятница" и "ТВ-3", — говорится в сообщении.

    Ранее глава Нацсовета Украины по ТВ заявлял, что всего ограничено вещание десятков российских телеканалов. В частности, запрещена ретрансляция таких телеканалов, как "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, "Улыбка ребенка", "Психология 21", "Охота и рыбалка", "Православная телекомпания "Союз", Amazing Life, Look TV, "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". МИД России назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ. Москва неоднократно называла подобные ограничения недопустимыми.

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