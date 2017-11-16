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    Главу Минюста Петренко взяли под охрану

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    По словам министра юстиции, он получал множество угроз физической расправы еще в 2014 году, когда ведомство изменил процедуру продажи арестованного имущества.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Министр юстиции Украины Павел Петренко с недавнего времени находится под охраной. Об этом глава Минюста заявил в эфире телеканала "112 Украина". 

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    По словам министра, он получал множество угроз физической расправы еще в 2014 году, когда Минюст изменил процедуру продажи арестованного имущества и отстранил от нее компанию, которая контролировалась сыном экс-президента Виктора Януковича Александром.

    "Мы приняли решение, что нет, так не будет. Мы отменили тот порядок, ввели систему электронной продажи арестованного имущества. Месяца три были жесткие информатаки на меня, передавали "приветы" от разных "товарищей" — "смотри, тебе ходить по городу и жить", говорю: "я готов спокойно ходить по городу и жить, я правильно все делаю", — сказал Петренко.

    "У меня не было охраны до последнего времени. А сейчас — 1 человек (охраны — Ред.) со мной. С этим невозможно научиться жить", — отметил министр.

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    При этом Петренко подчеркивает, что его "очень сложно запугать".

    Напомним, что Павел Петренко с 27 февраля 2014 года — министр юстиции в правительстве Арсения Яценюка. С 14 апреля 2016 года — министр юстиции в правительстве Владимира Гройсмана.

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