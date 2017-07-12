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    Политика

    Нардеп Петренко вышел из состава БПП и присоединился к "Нацкорпусу"

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    Политик объяснил свой выход из фракции БПП выбором в пользу партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов". Он отметил, что в 2014 году "Азов" только воевал, а на данный момент есть партия "Национальный корпус".
    Народный депутат Олег Петренко
    УНИАН

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат Олег Петренко вышел из состава фракции "Блок Петра Порошенко". Соответствующее заявление депутата в сессионном зале зачитал председатель Вреховной Рады Андрей Парубий, сообщает УНИАН.

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    Петренко избирался в парламент по избирательному округу №194 (Черкасская область).

    Политик объяснил свой выход из фракции БПП выбором в пользу партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов". Он отметил, что в 2014 году "Азов" только воевал, а на данный момент есть партия "Национальный корпус".

    "Я один из ее лидеров, поэтому я свой выбор сделал — буду с Андреем Билецким (лидер политсилы — ред.); другими депутатами-националистами — у нас там есть меморандум с партией "Свобода", — приводит слова Петренко сайт телеканала "112 Украина".

    По словам депутата, он пошел на выборы с БПП после предложения волонтера Черкасской области Вячеслава Сичко.

    "Я не сразу согласился, у них там выборы, у нас — война", — вспомнил нардеп.

    Напомним, ранее из фракции "Блок Петра Порошенко" исключили народного депутата Борислава Розенблата.

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