"Партия войны" в Украине - колосс на глиняных ногах

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинский парадокс: большинство населения страны хочет мира, а правит государством фактически "партия войны".

"Ястребы" с низким рейтингом

Благодаря усилиям власти в Украине сложилась шизофреническая ситуация: публично выражаемое желание мира объявляется поражением и "зрадой" (позором), а война и радикализм – признаком патриотизма и активной гражданской позиции.

Подобные условия – крайне благоприятны для так называемых "ястребов" с воинственной риторикой. В стране сформировалась целая инфраструктура войны: людей, которые получают политические, финансовые дивиденды на конфликте, довольны текущим положением дел и хотят продолжения.

Яркий пример "ястребов" – партия "Народный фронт", которая на днях провела съезд политсилы: с экс-премьером, пытающимся вернуться в большую политику Яценюком, главой МВД Аваковым, спикером Рады Парубием и главой СНБО Турчиновым. Повестка дня для Украины, по мнению "фронтовиков", радикальна: вступление в ЕС и НАТО, визовый режим с РФ, возвращение Крыма и выплаты Украине репараций за понесенный из-за агрессии материальный ущерб.

Тезисы звучат громко, но вот только уровень поддержки у НФ среди населения – на уровне статистической погрешности – около 1,5%. При этом "фронтовики" – вторая политсила в правящей коалиции, наряду с "Блоком Петра Порошенко". Такой себе еще один украинский парадокс? Но он становится понятен, когда вспоминаешь, что у главы МВД Авакова в подчинении – мощный силовой "уличный" ресурс.

Сражение за 5%

Впрочем, не "Народным фронтом" единым: украинские политические "ястребы" представлены в большинстве фракций в действующем парламенте, рассказал РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин. Есть группы этой "партии" в Блоке Петра Порошенко – например, депутат Иван Винник. "Самопомич" – тоже "партия войны", которая на этом пытается получать дивиденды, используя радикальную, военизированную риторику.

Инфографика: Гордиться нечем. Украина — лидер мировых антирейтингов

"Есть такие группы и в "Батькивщине" Тимошенко. (Они) говорят, что конфликт нужно продолжать, идти на разрыв дипломатических отношений. Только в "Оппозиционном блоке" в парламенте нет представителей "партии войны", – отметил Якубин.

При этом эксперт подчеркивает, что "ястребы" ориентируются на очень узкий процент избирателей: "в лучшем случае у нас такую военизированную риторику, окрашиваемую в националистические цвета, поддерживают до 5% избирателей. И получается, что все эти группы конкурируют за эти голоса".

Общество изменилось, "партия войны" – нет

Говорит Якубин еще об одной проблеме общества: почти все партии, которые пришли в парламент после Майдана в 2014 году, использовали волну военной милитаризированной истерии. А теперь получается, что общественное мнение в этих вопросах изменилось, а пришедшие на "военной волне" группы своей риторики не поменяли.

"Получается парадокс, что сейчас в парламенте представлены группы, которые в действительности не отвечают мнениям избирателя. Сформировалась "партия войны", которая ориентируется на радикального избирателя: "разрывать дипломатические отношения", "выходим из "Минска", "больше денег армии"… Они заморозились в ситуации 2014 года и не учитывают изменившейся позиции в обществе", – заявил политолог.

Помимо этого, добавляет эксперт, риторикой войны политики прикрывают свои просчеты – все списывают на войну.

"И параллельно с этим риторика конфликта помогает заниматься различными схемами, в том числе в привязке к ВПК. (Такая) риторика позволяет зарабатывать", – сообщил Якубин.

Но в целом "политические ястребы" в Украине, по мнению политолога, – это "колосс на глиняных ногах".

"Потому что в ситуации выборов "партия войны – неизбираемая. Их риторика не трогает избирателя. Этот колосс на глиняных ногах (на выборах) будет в значительной мере поколеблен", – прогнозирует политолог.

Радикализм ради "спасения шкуры"

В то же время ставки для "ястребов" – крайне высоки: политолог Андрей Золотарев уверен, что потеря власти для них равносильна понятию "тюрьма": "это в лучшем случае, а в худшем случае – даже не буду говорить. И, пытаясь спасти шкуру, "партия войны" идет на обострения".

Отсюда – периодические "акции" радикалов, захваты, нападения, штурмы и т.д.

Читайте также: Слетели с катушек. Украинские радикалы возмущают мир

Удивляется сложившемуся положению вещей политолог Михаил Погребинский.

"То, что больше половины людей считают остановить войну приоритетной задачей власти – это факт. А власть тогда как, на самом деле? То, как они (политические партии – Ред.) действуют, противоречат электоральному принципу. Или они все будут топтаться по узкому ультраправому полю, которое не занимает больше 35%?!" – задается вопросом эксперт.

Хотя в условиях практически выдавленного политически Юго-Востока топтание на "патриотическом" поле не выглядит таким уж странным.