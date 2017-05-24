Петренко о снятии с розыска Януковича: в Интерполе есть "момент политики"

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В деятельности Интерпола существует "момент политики", заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Ранее стало известно, что Интерпол снял экс-президента Украины Виктора Януковича c международного розыска. Киев намерен обжаловать это решение. Также стало известно, что Интерпол снял с розыска еще одного чиновника времен президентства Януковича — бывшего секретаря СНБО и главу президентской администрации Андрея Клюева. Интерпол также отказался объявлять в розыск депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

"На самом деле есть и момент политики в деятельности Интерпола, к сожалению… И когда некоторые страны, в том числе и Российская Федерация, которая уже несколько лет грубо нарушает международное законодательство и не выдает преступников по запросам Украины или других стран, и фактически удерживает их на своей территории, а при этом имеет мандат и может влиять на принятие решений в Интерполе, то политика там появилась, и это плохо", — сказал Петренко в эфире "5 канала" вечером во вторник, комментируя снятие с розыска Интерполом людей из команды Януковича.

По его словам, Генпрокуратура будет принимать меры по восстановлению в розыске лиц, в отношении которых ведутся интенсивные расследования.

"Действия Интерпола, когда он снимает по каким мотивам с розыска лиц, обвиняемых в экономических преступлениях, мягко говоря, вызывают очень много вопросов", — сказал Петренко.