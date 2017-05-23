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    Украина плохо расследует дела против Януковича - Transparency International

    (обновлено: )59
    Глава правления Transparency Internationa Хосе Угас заявил, что украинские правоохранители каждый раз называют разные суммы, которые якобы похитил экс-президент Янукович.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мая – РИА Новости Украина. Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International считает, что украинские правоохранители не расследуют должным образом дела о коррупции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, заявил во вторник на пресс-конференции глава правления организации Хосе Угас.

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    Против Януковича возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком". Также против него возбуждено дело о госизмене.

    "Мы были удивлены, когда через год мы вернулись (в Украину — Ред.) и увидели, что нет никакого дела в суде против Януковича по коррупции. Есть только одно дело в суде по обвинению в государственной измене, но оно не касается коррупции… У нас есть ощущение, что не делается работа, которая должна делаться в этом случае, есть безнаказанность", — заявил Угас.

    По его словам, украинские правоохранители каждый раз называют разные суммы, которые якобы похитил Янукович. Угас сказал, что украинские правоохранители должны приложить больше усилий, чтобы расследовать факты коррупции и вернуть похищенные средства.

    Помимо этого Угас отметил, что в общем борьба с коррупцией в Украине проходит слишком медленно. По его словам, новые власти страны обещали завершить борьбу с коррупцией намного раньше.

    Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Оболонский районный суд 4 мая приступил к рассмотрению дела о госизмене Януковича.

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