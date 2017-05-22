Янукович и его окружение вывели из Украины около $40 млрд - Минюст

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. В Украине остается потребность в законе о спецконфискации, принятие которого необходимо, заявил министр юстиции Павел Петренко.

"К сожалению, парламент не принял закон о спецконфискации, и необходимость в нем не исчезает. Потому что кроме $1,1 млрд арестованных в Украине средств, принадлежавших Януковичу, только по экспертным оценкам около 40 млрд долларов было украдено режимом Януковича за три года из так называемого управления", — приводит слова Петренко "Укринформ".

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По его словам, эти деньги находятся под разными юрисдикциями в разных государствах.

"Их вывели из страны через сложные схемы. А механизм спецконфискации дает возможность, в том числе, международного сотрудничества для возвращения этих средств", — отметил министр.

При этом, отмечает он, "украинские депутаты боятся этого закона как огня". Петренко заявил, что не понимает, почему за этот документ не голосуют депутаты из фракций коалиции, но подчеркнул, что по-прежнему будет настаивать на принятии этого закона.

"Если не этот парламент, то другой его обязательно примет", — резюмировал Петренко.

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Напомним, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. При этом сам Янукович утверждает, что не имеет никакого отношения к арестованным средствам.

Напомним, 14 сентября минувшего года Кабинет министров направил на рассмотрение в Раду законопроект о спецконфискации, принятие которого позволило бы конфисковать в госбюджет арестованные на счетах в "Ощадбанке" $1,5 млрд, которые принадлежали чиновникам времен Януковича. Однако закон так и не был принят.