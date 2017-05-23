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    Защита Януковича просит Раду расследовать законность назначения судей

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (573)

    (обновлено: )24
    Адвокат Януковича Виталий Сердюк обратился к спикеру Рады Парубию, в котором попросил создать временную следственную комиссию для расследования возможного вмешательства Генпрокуратуры в процесс назначения судей.
    Адвокат Виталий Сердюк на суде по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича направила ходатайство спикеру Верховной Рады Андрею Парубию о создании временной следственной комиссии по расследованию возможного вмешательства в работу автоматизированной системы распределения дел в судах при назначении судей по делу Януковича о госизмене.

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    Уголовное дело по обвинению Януковича в госизмене находится на рассмотрении в Оболонском районном суде Киева, который провел уже два предварительных заседания, но пока не принял решение о возможности рассмотрения дела по существу. Следующее заседание назначено на 29 мая. Ранее защита Януковича неоднократно обвиняла Генпрокуратуру во вмешательстве в работу автоматизированной системы при назначении судей по делу экс-президента. Во вторник пресс-секретарь генпрокурора Украины сообщила, что Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал защите Януковича в переносе рассмотрения дела из Оболонского районного суда в любой другой.

    Следственная комиссия Рады может быть создана по инициативе одного депутата или группы парламентариев, для принятия решения о ее создании необходимо 150 голосов.

    Адвокат Януковича Виталий Сердюк во вторник опубликовал в Facebook фотокопию обращения к Парубию, в котором попросил создать временную следственную комиссию для расследования возможного вмешательства Генпрокуратуры в процесс назначения судей.

    "Прошу создать временную следственную комиссию Верховной Рады Украины для расследования обстоятельств совершения генпрокурором Украины Юрием Луценко и неустановленными должностными лицами Государственной судебной администрации и госпредприятия "Информационные судебные системы" действий, связанных с вмешательством в деятельность судебных органов и незаконным вмешательством в работу автоматизированной системы документооборота суда, которые могут иметь признаки уголовного правонарушения", — говорится в опубликованной фотокопии ходатайства адвокатов к спикеру Рады.

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