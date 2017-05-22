ГПУ получила разрешение на расследование экономических преступлений Януковича

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Суд дал разрешение Генпрокуратуре на осуществление специального расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра финансов Юрия Колобова, сообщили в пресс-службе ГПУ.

Отмечается, что следователями управления ГПУ по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, проводится досудебное расследование в уголовном производстве о невыполнении покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" условий приватизации, незаконном выделении из бюджета 220 млн грн и приватизации 92,79 % государственного пакета акций ОАО "Укртелеком" по заниженной стоимости.

В производстве доказано занижение стоимости пакета акций ПАО "Укртелеком" на 1623 млн грн, подтверждено незаконное выделение из государственного бюджета Украины 220 млн грн, в связи с чем уведомлены о подозрении Янукович, Николай Азаров, Колобов, Сергей Арбузов и еще ряд лиц.

"Наложен арест на 100% корпоративных прав ООО "Тримоб" и 92,79% акций ПАО "Укртелеком". Уже получены разрешения суда на осуществление специального расследования в отношении Януковича и Колобова", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, решение суда о разрешении на проведение специального расследования в отношении Азарова и Арбузова ожидается в ближайшее время.

"После получения разрешений суда производство будет направлено в суд", — отметили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура еще в 2014 году возбудила дело в отношении Януковича по подозрению в хищении государственных средств на создание выделенной специальной телекоммуникационной линии связи для органов государственной власти. Ее создание по условиям приватизации "Укртелекома", проведенной в 2011 году, должен был заниматься новый собственник компании. Кроме Януковича, подозреваемыми по этому делу проходит ряд других украинских высокопоставленных чиновников тех лет.