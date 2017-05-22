Дело "Укртелекома": суд разрешил заочно судить Януковича и Азарова

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное привлечение к ответственности экс-президента Украины Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Речь идет о привлечении к ответственности в рамках дела о присвоении госсредств в крупнейшем в стране операторе фиксированной телефонной связи компании "Укртелеком".

Генпрокуратура еще в 2014 году возбудила дело в отношении Януковича по подозрению в хищении государственных средств на создание выделенной специальной телекоммуникационной линии связи для органов государственной власти. Ее создание по условиям приватизации "Укртелекома", проведенной в 2011 году, должен был заниматься новый собственник компании. Кроме Януковича, подозреваемыми по этому делу проходит ряд других украинских высокопоставленных чиновников тех лет. Ранее суд дал разрешение на заочное осуждение по этому делу экс-министра финансов Украины Юрия Колобова.

Законодательство разрешает проведение заочного судебного процесса над фигурантами, скрывающимися от следствия за рубежом. Разрешение на специальный режим судебного рассмотрения согласовывает суд.

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"На этот момент мы получили разрешение на "заочку" относительно Януковича, относительно Азарова и Колобова", — сказал Луценко журналистам в понедельник.

Он добавил, что Генпрокуратура также ждет аналогичного решения по бывшему первому вице-премьеру Сергею Арбузову.