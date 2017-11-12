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    Политика

    Военный суд: власть дезактивирует "мину замедленного действия" - Бортник

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    Нужен ли Украине военный суд - очень спорный вопрос, поскольку страна не находится в состоянии войны. Об этом в эфире "ГС" заявил политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Президент Украины намерен внести в Верховную Раду два законопроекта о создании судов. Один документ будет регламентировать формирование антикоррупционного суда, в другом законопроекте пойдет речь о создании военного суда. О своих планах Петр Порошенко заявил накануне.

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    Зачем в Украине отдельный военный суд, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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    "Власть пытается решить, прежде всего, политическую задачу снижения возможного напряжения со стороны участников АТО, бойцов добровольческих батальонов, которых сегодня судят в обычных гражданских судах за преступления, совершенные ими в зоне АТО. И мы видели, что ситуация пограничника Сергея Колмогорова, она едва не привела к очередному всплеску политического противостояния. Сегодня власть путем создания такого суда пытается избежать "мин замедленного действия" в период до выборов 2019 года. Нужен ли такой суд стране? По моему мнению, это — очень спорный вопрос, поскольку Украина не находится в состоянии войны", — отметил Бортник.

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