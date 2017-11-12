Коррупция в оборонке и Порошенко: прибыльный бизнес на крови

РИА Новости Украина

Пресс-служба Администрации украинского президента очень любит похвалиться успехами, которых достиг их патрон в области евроинтеграции. И здесь стоит отдать ему должное: именно при президентстве Петра Порошенко Украина сумела наконец подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, добиться безвизового режима с Шенгенской зоной, поднять на качественно новый уровень сотрудничество с НАТО. К Украине стал благосклоннее относиться Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и др., пишет Любко Петренко для издания ZAXID.NET.

На Западе осознают, насколько сложным является положение Украины, где продолжается вооруженное противостояние с Россией, где еще не преодолены последствия пагубного управления клептократической Партии регионов. В то же время в Европе и США пытаются выяснить, а насколько качественной стала ситуация в украинском политическом руководстве по сравнению с временами Виктора Януковича. И выводы в Брюсселе и Вашингтоне делают далеко неутешительные для Украины.

Все чаще критические отзывы об украинской политической элите и самом Порошенко выплескиваются на страницы авторитетных европейских изданий.

Возьмем для примера недавно опубликованную в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung статью Конрада Шуллера (Konrad Schuller) под названием "Коррупция в Украине: Порошенко в покупательском дурмане" (Korruption in der Ukraine: Poroschenko im Kaufrausch). Автор является политическим обозревателем издания, специализируется на польских и украинских темах.

Шуллер заинтересовался украинской темой во время Оранжевой революции 2004 года. С тех пор он регулярно пишет о нашей стране, неоднократно бывал здесь, даже подвергся в свое время заинтересованности его персоной со стороны СБУ. В любом случае автор хорошо знаком с украинскими делами и пишет о них подробно, глубоко, компетентно, избегая любых спекуляций.

В то же время он отнюдь не является тем "путинферштеером", которых в последнее время появилось достаточно в немецком медийном пространстве. Шуллер всегда пишет об Украине объективно, иногда с легкой частью симпатии к ней. И начинает он свою статью таким не слишком приятным для нашего национального самолюбия лидом "Хищническая олигархия овладевает оборонной промышленностью Украины. Куда ни глянь, процветает коррупция. Как функционирует теневой аппарат?".

Основанием для написания этой статьи стал коррупционный скандал в Министерстве обороны Украины и дело, возбужденное против заместителя министра, генерал-лейтенанта Игоря Павловского. Шуллер напоминает, что высокий пост Павловский получил после омытой кровью Революции Достоинства, а главное — благодаря ей. Именно поэтому логично было бы ожидать от генерал-лейтенанта достойного поведения на вверенной должности. И он якобы оправдывал эти ожидания в период горячей фазы противостояния на Донбассе.

"В этой войне Павловский как командир прославил свое имя. Благодаря личному мужеству он по приказу президента Петра Порошенко был удостоен ордена Богдана Хмельницкого, который предоставляется за особые заслуги. Сейчас он сидит за решеткой. Обвинение: он позволил приобретение завышенных в цене топливных материалов в пользу фирмы, которая, по мнению оппозиционных депутатов, связана тонкими, но осязаемыми нитями с кругами, близкими к президенту Порошенко — мультимиллионера с многочисленными деловыми интересами", — читаем в статье.

То, что война на востоке Украины превратилась еще и в неплохой источник доходов для нечистых на руку предпринимателей, уже давно ни для кого не секрет. Тут тебе и контрабанда, и полулегальная торговля с предприятиями на оккупированных территориях, и кража армейского имущества, а главное — злоупотребление на военных заказах.

Очевидно, что Игорь Павловский отрицает свою вину. Мы же не можем его называть преступником до соответствующего судебного вердикта. Но в любом случае это дело дает основания лишний раз пристальнее присмотреться к военным сделкам.

"Армия во главе со своим главнокомандующим Порошенко сейчас является не только защитником страны от внешнего врага. В то же время она является прибежищем для того внутреннего врага, которого Революция Достоинства стремилась уничтожить — хищнической олигархии, которая разрушает Украину при всем прогрессе, достигнутом с 2014 года", - считает автор статьи.

По его словам, украинская оборонная промышленность превратилась в "новый Клондайк". Предыдущим "Клондайком" для украинских олигархов был российский газ, его приобретение, транспортировка и продажа с использованием массы так называемых фирм-прокладок. Известные изменения и переориентации в газовой отрасли способствовали тому, что эта тема стала уже не такой актуальной.

Между тем военная тема начинала набирать все более больший вес. С каждым военным годом оборонный бюджет существенно возрастал. Например, в 2016 году он достиг четырех процентов от ВВП, что больше доли военных отчислений в Германии, хотя еще пока меньше, чем в Соединенных Штатах. А уже для 2018 года Порошенко добивается повышения расходов на оборону до пяти процентов, таким образом будет достигнут процентный уровень России.

Вот как Конрад Шуллер описывает благоприятные для коррупции условия в украинском оборонпроме: "То, что коррупция там растет как тесто на дрожжах, связано с некоторыми особенностями военного ведомства в Украине. Во-первых, отрасль является монополизированной. По словам бывшего высокопоставленного чиновника Министерстве экономики, почти по всем товарам, от танкового шасси до аптечки, закреплено только по одному поставщику. Не чувствуя конкурентного давления, он может как угодно завышать цены. Существует и импорт, но что будет импортироваться, решает только доминирующий государственный концерн "Укроборонпром" — великан с около 80 тысячами работников. Эксперты, как, например Анатолий Пинчук из Украинского центра развития внешнеэкономических отношений, выражают подозрения, что этой монополией регулярно злоупотребляют близкие к отрасли бизнесмены. В частности, при импорте оружия возникают сомнительные посредники по налоговым оазисам. Эти посредники покупают за рубежом оружие и амуницию и продают ее армии вдвое дороже. Прибыль получает тот, у кого хорошие отношения".

Не секрет, что олигархи проводят собственные интересы через своих людей в парламенте и правительстве. Ведь все партии в Украине, а прежде всего — как отмечает Конрад Шуллер — «Блок Петра Порошенко» или основаны мультимиллионерами, или ими финансируются.

"Таким образом влиятельные люди имеют средства, чтобы по телефонному звонку руководить Министерством обороны или Министерством экономики. Два бывших заместителя названных ведомств Руслан Корж и Юрий Гусев подтвердили газете, что такие звонки стали обычным явлением в их повседневной работе", — читаем в статье.

Президент Порошенко, мультимиллионер, основатель партии и главнокомандующий ВСУ прилагает все усилия, чтобы создать впечатление, что он не имеет с этими сделками ничего общего. Более того, как только вспыхнул скандал в Минобороны, он строго пригрозил: "Никому не позволю воровать в армии. Тем, кто будет воровать в армии, руки отрублю". РИА Новости Украина Деньги США на оборону Украины: рано делят шкуру неубитого медведя - Воля

Но одно дело заявления, а совсем другое — реальные дела.

"Порошенко — еще и бизнесмен, и он лично воспрепятствовал тому, чтобы закон, с помощью которого парламентское большинство хотело повысить прозрачность закупок, можно было применить и к оборонной отрасли. Он отправил закон обратно в парламент на доработку, а таинственность в закупке вооружения осталась неприкосновенной", — рассказал немецкий журналист.

Несложно понять, почему президент решил не допускать чужих глаз к военным закупкам, если разобраться в структуре и механизме кадровых назначений отрасли.

Вот Конрад Шуллер разобрался и теперь объясняет нам: "Повсюду доминирует Порошенко. Эта сфера принадлежит ему, и поэтому он не хочет, чтобы кто-то туда заглядывал. Как глава государства, он предлагает кандидатуру министра обороны, он является главнокомандующим Вооруженных Сил и председателем Национального совета безопасности и обороны. Верхний уровень управления военной промышленностью он оккупировал вместе с друзьями. В СНБО работает его давний деловой партнер, промышленный магнат Олег Гладковский — заместителем председателя Совета, который отвечает за закупку. Человек, который официально отрицает свою роль "смотрящего" (в бандитском жаргоне это означает "смотрящий") за оборонным сектором при президенте. А с другой стороны, во главе оружейного колосса "Укроборонпром" стоит человек по имени Роман Романов, ранее работавший на них обоих: он как автодилер был связан с производством автомобилей Гладковского "Богдан", а для президента руководил штабом его избирательной кампании 2014 года в Херсонской области. Все вместе это формирует структуру влияния, которая в профессиональных кругах описывается как "вертикаль Порошенко".

В то же время Шуллер признает, что не существует доказательств непосредственной причастности Порошенко к коррупционной деятельности, хотя определенные конфликты интересов, вытекающих из его роли бизнесмена, прослеживаются достаточно четко.

Автор статьи для объяснения своего тезиса приводит такой пример: "Президент совместно с одним ведущим депутатом его парламентской фракции (очевидно, речь идет об Игоре Кононенко — ZAXID.NET), вероятно, владеет через несколько фирм-посредников киевским судостроительным частным акционерным обществом "Кузница на Рыбальском". Оно, в свою очередь, поставляет катера украинскому военно-морскому флоту. Когда в июле очередной катер сошел со стапелей, Министерство обороны сообщило, что по доброй "флотской традиции" была проведена церемония разбития бутылки шампанского о борт судна. Почетную обязанность разбития бутылки взяла на себя певица Руслана Лыжичко, победительница конкурса "Евровидение-2004" и лауреат звания "Народная артистка". Вопрос нашей газеты о причастности президента к "Кузнице на Рыбальском" его Администрация оставила без ответа".

Еще один конфликт интересов Конрад Шуллер демонстрирует на примере автомобильного концерна "Богдан", который производит ежегодно 170 000 транспортных средств, в том числе для Вооруженных Сил.

"Раньше Порошенко был его совладельцем, но в 2009 году он продал свою долю том же Олегу Гладковскому, который ныне уже как заместитель начальника СНБО уверяет, что не является его "смотрящим". Гладковский тоже не ответил на вопрос газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, впрочем его пресс-секретарь подтвердил газете Kiew Post, что он хотя и не руководит предприятием, но остается его владельцем", - рассказал журналист.

Однако, как и в случае с президентом, относительно Гладковского тоже сложно доказать, что он непосредственно злоупотребляет своим служебным положением. Хотя Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО), который является совместной инициативой Transparency International Ukraine и Transparency International Defence & Security Programme, в начале сентября представил результаты исследования, в котором проанализировал коррупционные риски в сфере медицинского снабжения Министерства обороны Украины. В отчете НАКО речь шла в том числе и о закупках "Богданов" для фронта и о роли Гладковского в этой сделке.

Соавтор исследования Татьяна Шевчук, касаясь этого вопроса, отметила, что закупка для фронта санитарно-эвакуационного транспорта «Богдан» произошла не открыто, а через государственный оборонный заказ, который является закрытым для общественности.

"У нас нет доказательств того, что Олег Гладковский каким-то образом повлиял на решение о закупке санитарных автомобилей именно в этой компании. Однако факт, что лицо владеет акциями компании, в которой была осуществлена закупка, а с другой стороны занимает должность в СНБО, может свидетельствовать о конфликте интересов в данном случае", — констатирует Татьяна Шевчук.

О сути рисков, возникающих из-за таких конфликтов интересов, читаем в статье Шуллера: "Министерство обороны недавно заказало компании "Богдан" 100 аварийно-спасательных автомобилей, хотя они, возможно, совсем не пригодны для этой задачи. Их грузоподъемность в тысячу килограмм была слишком маленькой, так как сама кабина весит уже 600 кг. Если добавить к этому оборудованию и шесть-семь человек (водитель, солдат для охраны, два санитара и двух-трех пострадавших), то становится понятным, что заказанные спасательные автомобили будут постоянно перегруженными. Следствием может быть быстрый выход из строя таких автомобилей".

Читайте также: НАТО бредит Украиной

И здесь уже возникает вопрос не только потерянных государственных денег. Здесь снова возникает вопрос государственной безопасности, жизни или смерти человека, того самого "бизнеса на крови", как бы ни патетически это звучало.

В конце статьи в Frankfurter Allgemeine Zeitung процитированы слова генерального секретаря НАКО Елены Трегуб: "Коррупция в оборонном секторе стоит не только денег. Она стоит человеческих жизней".