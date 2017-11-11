наверх
11.11.201714:59
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко инициирует создание военного суда

    (обновлено: )10
    По словам Порошенко, одновременно с проектом по антикоррупционному суду, он планирует внести в Раду проект закона о военном суде.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. 

    Порошенко: В Украине еще никогда не было по-настоящему независимого суда
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Порошенко: в Украине еще не было по-настоящему независимого суда
    Президент Украины Петр Порошенко намерен инициировать создание в Украине военного суда.

    Об этом он сообщил, выступая в субботу на церемонии принесения присяги новыми судьями Верховного суда. 

    "На очереди принятие еще ряда законов по изменению системы правосудия, включая закон об антикоррупционном суде, я отметил, что если будет подан проект, на базе него я внесу предложения Верховной Раде и определю его как неотложный. Хочу сказать, что одновременно с проектом по антикоррупционному суду, я планирую внести проект закона о военном суде, мы ждем новых законов об адвокатуре", — сказал Порошенко.

    На церемонии был зачитан указ президента о назначении более сотни судей Верховного суда, которые были избраны по итогам конкурсов. По словам Порошенко, таким образом завершилось формирование нового состава Верховного суда.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пассажирский поезд. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Владимир Гройсман
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Елена Лукаш. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Шабовта: преступный мир Украины должен поставить Авакову золотой бюст
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова