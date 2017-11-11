Порошенко инициирует создание военного суда

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина.

Президент Украины Петр Порошенко намерен инициировать создание в Украине военного суда.

Об этом он сообщил, выступая в субботу на церемонии принесения присяги новыми судьями Верховного суда.

"На очереди принятие еще ряда законов по изменению системы правосудия, включая закон об антикоррупционном суде, я отметил, что если будет подан проект, на базе него я внесу предложения Верховной Раде и определю его как неотложный. Хочу сказать, что одновременно с проектом по антикоррупционному суду, я планирую внести проект закона о военном суде, мы ждем новых законов об адвокатуре", — сказал Порошенко.

На церемонии был зачитан указ президента о назначении более сотни судей Верховного суда, которые были избраны по итогам конкурсов. По словам Порошенко, таким образом завершилось формирование нового состава Верховного суда.