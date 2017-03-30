Нужны ли Украине военные суды: "за" и "против"

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Министр обороны Степан Полторак заявил, что поддерживает инициативу президента Петра Порошенко о создании специальных военных судов. По его словам, оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, эксперты и судьи.

В то же время министр подчеркнул, что нужно четко отработать механизм, защищающий каждого военнослужащего, который выполняет свои обязанности в ходе боевых действий.

Нужно ли создавать специальные военные суды, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил адвокат Маркиян Галабала.

(публикуется на языке оригинала)

Спеціальні військові суди необхідні в Україні?

– Я думаю, що не потрібні. Є низка альтернативних шляхів, за допомогою яких би можна було б вирішити ці проблеми, з якими стикаються загальні, звичайні суди і, зокрема, це спеціалізація загальних судів, які б пройшли спеціальну підготовку, і розглядали справи про військові злочини.

Або так само, наприклад, якщо справа слухається на Сході, на Донбасі, і підсудними є особи, які, наприклад, належать до терористичних організацій і можуть впливати на суддів, то підвідомчість цих справ, підсудність можна було б передавати, наприклад, до міста Харкова або до міста Києва.

Такий підхід, який запропонований був президентом, це виглядає як певна помста за судове рішення, і згадаємо 2008 рік, коли Віктор Ющенко своїм указом ліквідував Окружний адміністративний суд міста Києва і створив два нові суди тільки через те, що Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив проводити дострокові вибори на підставі указу Ющенка.

Якими справами повинн займатись спеціальний військовий суд?

– Це, власне, відкрите питання. Я так розумію, що, в першу чергу, це повинні бути справи, які пов’язані з вчиненням злочинів нашими військовослужбовцями і, очевидно, що це мало б бути розгляд кримінальних справ про вчинення злочинів проти миру, людяності, військові злочини, які вчиняються представниками так званих ДНР, ЛНР і, відповідно, російськими військовими, тобто специфічна категорія справ, пов’язана з проведенням АТО або проведенням, власне, війни.

Чи значить це, що військовий суддя повинен мати якесь звання?

– Це, власне, одна із причин, по якій було ліквідовано свого часу в Україні військові суди, оскільки вони існували десь до двохтисячних років, це було те, що військовим суддям присвоювалось звання і маючи звання, вони де-факто були підпорядковані Міноборони, що суперечить принципу розподілу влад, тобто якщо такі суди і створяться, то в жодному випадку судді не повинні мати жодних спеціальних звань, в тому числі і військових.

Нагадаю, наприклад, що зараз також у пікантній ситуації досить перебуває військова прокуратура, тому що військовим прокурорам так само призначається звання, а звання призначається Міноборони, тобто тут є певний конфлікт інтересів.

Якщо Генпрокуратура, військова прокуратура повинна розслідувати злочини проти вищих чиновників Міноборони, а Міноборони має інструмент впливу як призначення звань, то це є недопустимо.

Такі структури є за кордоном?

– Є різний досвід, тобто такі суди є, є певні спеціальні суди і є в межах певних судів, коли просто є спеціалізація відповідна.

Тобто, я думаю, поява такої спеціалізації, як розгляд військових справ, пов’язаних із проведенням АТО, це було б для держави оптимальним шляхом, щоб провести для таких суддів тренінги, відповідні навчання, скажімо, в тому числі, надсилати їх з території Західної, центральної України на територію Східної України, щоб вони там могли ефективно і оперативно розглядати кримінальні справи.

Також необхідність створення військових судів в ефірі "ГС" прокоментував військовий експерт, полковник запасу Сергій Ковтун.

Як ви вважаєте, спеціальні військові суди необхідні українській армії?

– Я однозначно вважаю, що необхідні, особливо зараз, у військовий час, скільки він буде тривати, невідомо. Я вважаю, що спеціалізовані військові суди нам потрібні.

У нас виходить якийсь парадокс: військова прокуратура є, вона відновлена, а військових судів немає, тобто військовий прокурор займається розслідуванням, а судять, в тому числі, і військових, цивільні суди, яким треба час для того, щоб вивчити специфіку даної справи.

Звичайно, що чомусь є специфічні суди за різними напрямками, а військового суду зараз, протягом трьох років немає. Мені здається, що остання справа генерала Назарова, яка тривала довгий час, вона якраз і показала необхідність створення таких судів.

Спеціальний військовий суд і трибунал – це тотожні поняття?

– Не зовсім тотожні. Трибунал, військовий трибунал працює тільки у військовий час.

Як ви вважаєте, в умовах бойових дій рішення суду, які ставлять під сумнів дії офіцера, не підривають довіру і бойовий дух бійців, які виконують накази?

– Ні. Мені здається, що не підривають. Це неправильно. Це помилка вважати, якщо суд займається справами будь-якого військового, то це автоматично зв’язує руки командирам, і у них немає ініціативи і т.д.

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Завжди, у весь час і у всіх країнах це було і є, і, я думаю, буде, тому що спочатку повинна бути відповідальність і професіоналізм. Якраз службова недбалість – це, в тому числі, і безвідповідальність.

Якщо не буде відповідальність в командирів будь-якої ланки за прийняття свого рішення, то це буде велика і велика катастрофа, в тому числі, і великі жертви. Кожен командир повинен відповідати. Є інструкції, є бойові статути, є рішення, яке приймається на основі якоїсь додаткової інформації, яку командир повинен враховувати. Війна – це ризик, звичайно. Але будь-який ризик повинен бути обґрунтований.

Ранее экс-судья Конституционного суда Виктор Шишкин в эфире "ГС" заявил, что не верит в судебную реформу действующих властей, а также пояснил, почему в КСУ должны работать ученые, а не судьи.