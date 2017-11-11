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    Политика

    Представитель Порошенко: нужно прекратить транспортное сообщение с РФ

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ (224)

    (обновлено: )11712
    Как отметил представитель президента, украинские патриоты не обращают внимания на то, что сегодня ежедневно поезда "Украинских железных дорог" отправляются в Москву из разных регионов Украины - от Львова до Херсона.
    Пассажирский поезд. Архивное фото
    Volodymyr Omelyan/Facebook

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Представитель президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин считает, что Украина должна прекратить транспортное сообщение с Россией.

    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк
    На волоске. Дипотношения Украины и РФ на грани разрыва

    Он предлагает принять такие меры во избежание задержания украинцев.

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    "Каждый украинец, который живет в Крыму, на оккупированном Донбассе, находится в РФ и не является коллаборационистом, по определению — заложник агрессора. Ведь в любой момент он может попасть за решетку и стать, если пожелает агрессор, "медийным лицом". Поэтому имеем две главные стратегии — минимизацию количества таких потенциальных заложников в РФ и их защиту на захваченных территориях. Прежде всего, должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ", — написал Бабин в своей статье, опубликованной в субботу в украинском еженедельнике ZN.ua.

    Он отмечает, что украинские патриоты не обращают внимания на то, что сегодня ежедневно поезда "Украинских железных дорог" отправляются в Москву из разных регионов Украины — от Львова до Херсона.

    Украина "закрыла небо" для российских пассажирских и грузовых перевозок с 25 октября 2015 года. В санкционный список попали крупнейший российский перевозчик "Аэрофлот", тогда еще находившаяся в предбанкротном состоянии "Трансаэро", авиакомпания "Якутия", авиакомпании группы S7.

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