Порошенко назначил более ста судей нового Верховного Суда

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина.

Более ста судей нового Верховного Суда приняли присягу в субботу, 11 ноября.

Церемония принятия присяги судей прошла в Кловском дворце в Киеве, передает телеканал "112 Украина".

Указ президента Украины о назначении 113 судей в Верховный Суд огласил 11 ноября заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов.

По информации президента Украины Петра Порошенко, теперь каждый четвертый судья Верховного Суда является адвокатом или ученым.

"Определились сначала 120 победителей конкурса, а потом внесли представление на мое имя относительно назначения 113 из них судьями нового Верховного Суда", — отметил украинский президент.

Ранее сообщалось, что выступая на церемонии принятия присяги судьями нового Верховного Суда Петр Порошенко отметил, что сегодня рождается принципиально новый, независимый суд.