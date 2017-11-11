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    Политика

    Порошенко назначил более ста судей нового Верховного Суда

    (обновлено: )3101
    По информации президента Украины Петра Порошенко, теперь каждый четвертый судья Верховного Суда является адвокатом или ученым.
    Порошенко назначил более ста судей нового Верховного Суда
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. 

    Порошенко: В Украине еще никогда не было по-настоящему независимого суда
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Порошенко: в Украине еще не было по-настоящему независимого суда
    Более ста судей нового Верховного Суда приняли присягу в субботу, 11 ноября.

    Церемония принятия присяги судей прошла в Кловском дворце в Киеве, передает телеканал "112 Украина".

    Указ президента Украины о назначении 113 судей в Верховный Суд огласил 11 ноября заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов. 

    По информации президента Украины Петра Порошенко, теперь каждый четвертый судья Верховного Суда является адвокатом или ученым. 

    "Определились сначала 120 победителей конкурса, а потом внесли представление на мое имя относительно назначения 113 из них судьями нового Верховного Суда", — отметил украинский президент.

    Ранее сообщалось, что выступая на церемонии принятия присяги судьями нового Верховного Суда Петр Порошенко отметил, что сегодня рождается принципиально новый, независимый суд. 

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