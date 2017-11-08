Порошенко просит Раду разработать закон об Антикоррупционном суде

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Президент Петр Порошенко просит спикера Верховной рады создать рабочую группу по разработке законопроекта об Антикоррупционном суде, сообщил 8 ноября пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании Антикоррупционного суда.

"Президент направил письмо председателю Верховной рады с предложением принять предусмотренные регламентом меры для отзыва законопроекта №6011 "Об антикоррупционных судах", а также как можно быстрее поручить председателю профильного комитета Верховной Рады создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии", — написал Цеголко в Facebook.

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Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко на встрече с международными инвесторами выступил категорически против создания в Украине антикоррупционных судов.

Венецианская комиссия признала неприемлемыми законопроекты об Антикоррупционном суде, которые были внесены на рассмотрение Рады.