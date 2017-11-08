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    Политика

    Порошенко просит Раду разработать закон об Антикоррупционном суде

    (обновлено: )18
    Президент Украины на правил в Верховную Раду письмо, в котором предложил отозвать предыдущий проект закона об Антикоррупционном суде и разработать новый.
    Петр Порошенко в Верховной Раде
    Twitter.com/poroshenko

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Президент Петр Порошенко просит спикера Верховной рады создать рабочую группу по разработке законопроекта об Антикоррупционном суде, сообщил 8 ноября пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Антикоррупционный суд и борьба с кастой неприкасаемых

    С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании Антикоррупционного суда.

    "Президент направил письмо председателю Верховной рады с предложением принять предусмотренные регламентом меры для отзыва законопроекта №6011 "Об антикоррупционных судах", а также как можно быстрее поручить председателю профильного комитета Верховной Рады создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии", — написал Цеголко в Facebook.

    Читайте также: Антикоррупционный суд: специфика и необходимость

    Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко на встрече с международными инвесторами выступил категорически против создания в Украине антикоррупционных судов.

    Венецианская комиссия признала неприемлемыми законопроекты об Антикоррупционном суде, которые были внесены на рассмотрение Рады.

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