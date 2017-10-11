Антикоррупционный суд: специфика и необходимость

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Евросоюзе настаивают на необходимости создания в Украине отдельного Антикоррупционного суда и готовы помогать с отбором судей. Об этом говорится в заключении Венецианской комиссии.

Cоздание Высшего антикоррупционного суда предусмотрено законом о судоустройстве и статусе судей от 2 июня 2016 года. Согласно документу, в системе судоустройства действуют высшие специализированные суды как суды первой инстанции по рассмотрению отдельных категорий дел: Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и Высший антикоррупционный суд.

В меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом прописано, что Антикоррупционный суд должен начать свою деятельность до конца марта 2018 года.

Возможные варианты антикоррупционного судебного органа проанализировал в эфире радиостанции Голос столицы исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

(текст публикуется на языке оригинала)

На якому етапі справа зі створенням Антикорупційного суду? Мова про вищий Антикорупційний суд чи про взагалі про систему Антикорупційного суду в країні?

— Йдеться про систему Антикорупційного суду в Україні, тому що Вищий антикорупційний суд у нас має право суто касації. Тобто фактично за логікою його створення всі корупційні справи спочатку мають пройти першу інстанцію, адвокацію в звичайних судах, при тому не реформованих, і лише касація, якщо є підстави для неї, може відбуватися у Вищому антикорупційному суді у Верховному суді України. Зараз є два подані законопроекти. Один колективу авторів за участі Єгора Соболєва, Мустафи Найєма, який говорить про створення системи антикорупційних судів, і другий авторства Сергія Алексєєва з БПП, який говорить про створення антикорупційних палат в діючих судах. Венеціанська комісія розкритикувала другий законопроект. По першому підтримала фактично перший законопроект, але рекомендувала, щоб уникнути можливості оскарження в неконституційності, перереєструвати його від ініціативи президента України. Президент України, не чекаючи висновку Венеціанської комісії ще минулого четверга заявив про готовність це зробити. Тобто почати дискусію стосовно створення системи антикорупційних судів. Єдине, що в його заяві суттєво насторожило, це президент закликав робочу групу та не вказав термінів її створення. Як ми знаємо, в Україні найкращий і найпоширеніший метод заговорити будь-яке рішення, це створити робочу групу на невизначений термін.

Опорний момент часу - кінець березня 2018. На нього натякає МВФ. Є можливість, що допрацювати до цієї дати?

— Цілком реально, якщо зараз взятися. На цей час ми обіцяли діючий Антикорупційний суд, але я думаю, що в цей час може активно проводитися власне процедура конкурсного відбору на основі нового закону. Тобто це скоріше кінець першої половини, друга половина 2018 року, якщо справді законопроект буде внесений невідкладно.

Що скажете про схему, яку озвучував Петро Порошенко?

— Тут треба питатися Порошенка, що саме він і його юристи мали на увазі. Бо я так розумію, що Вищий антикорупційний суд в розумінні Порошенка, це і є палата, яка розглядає касаційні питання, бо насправді це частина Верховного суду. Тобто де-факто, якщо брати за логікою, це частина палати. А стосовно фактично регіонального представництва, чесно кажучи, я не бачу великої підстави в цьому. Тобто це точка дискусії, бо якщо зробити так, як було зроблено в Словаччині чи Болгарії, коли до компетенції цих судів була внесена дуже широка юрисдикція, тобто всі корупційні справи, аж до хабарів чиновникам найнижчого рівня, то цей суд просто буде завалений технічними справами. А такі справи на мільярдні схеми виведення коштів з бюджету, як "Укргазвидобування", чи справа Романа Насірова, вони фактично будуть затягуватися. Бо одне з ключових завдань, про яке зараз говориться, чому треба створювати Антикорупційний суд, це те, що справи НАБУ, яке відповідає за подолання корупції серед топ-чиновників, чи справи санкційного списку Януковича, ті що потрапили в суди, вони розглядаються надзвичайно довго і неефективно, тому що ці суди загальної інстанції мають ще додаткові навантаження і у них є можливість затягувати процедуру з тих чи інших міркувань. Відповідно, створення судів регіонально, це додатковий часовий ресурс, людський ресурс, бо якщо створення Централізованого антикорупційного суду, плюс Апеляційного суду в корупції, а касація вже буде у Вищому суді, то це приблизно 70 осіб треба вибрати. То для того щоб принаймні дійти до обласного рівня, мінімальна кількість для суду потрібно це 12 осіб, навіть більше.

В середньому виходить, що треба буде обрати 180-200 осіб. А ми знаємо, наскільки довготривала процедура обрання Верховного суду, тому було б дуже доцільно обмежити юрисдикцію справами НАБУ плюс тими справами генеральної військової прокуратури, які стосуються топ-чиновників. Компетенція по топ-чиновникам у прокуратури залишилася по старих справах, наприклад як справа Олеся Довгого, чи по справам санкційного списку Віктора Януковича. Ці справи справді доцільно розглядати в Антикорупційному суді. Бо справи йдуть про сотні мільйонів, мільярди, десятки мільярдів коштів, виведених з бюджету. А стосовно менших справ, тобто локальної більше, регіональної корупції, я думаю, це доцільніше залишити в компетенції загальної судової інстанції, бо наше завдання паралельне це створюючи Антикорупційний суд, підвищувати довіру до судової гілки влади, а не показувати, що у нас один суд нормальний, а інші якісь не такі.

Знайдеться робота для централізованого Антикорупційного суду чи треба буде його закривати?

— Я б мріяв щоб ваш прогноз здійснився та ми подолали топ-корупцію на такому рівні, що нам непотрібна була спеціалізована підсистема з боротьби з корупцією в судовій гілці влади, і у нас як в США, кожен суд був би антикорупційним. Але на жаль, зараз ми в ситуації, коли судова реформа дійде до первинної ланки, куди потрапляють антикорупційні справи років через п'ять-сім, ми переоберемо та перезапустимо суди загальної юрисдикції років через п'ять-сім, це оптимістично, якщо не враховувати що під час виборів у нас переважно всі реформи достатньо серйозно гальмуються, то на цей період, поки у нас надзвичайно великий виклик стосовно топ-корупції, ми ще не здійснили судову реформу, доцільно існування окремого Антикорупційного суду. Чи складеться ситуація так, що колись він буде необхідний, бо він буде недозагружений.

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Я дуже сподіваюсь, що так, але це перспектива за нашими оцінками навіть по діючим справам це десятиліття, не менше. Бо якщо проаналізувати, наприклад, справу Павла Лазаренка, яка розглядається в США та це найвідоміша справа, яка фактично призвела до вироку стосовно корупційних дій, то справа триває вже понад 11 років і все з'ясовуються нові компоненти, з'являються нові кошти. На Антигуа були виявлені кошти. Тобто тут насправді якби було розуміння того, що так, це може бути тимчасовим заходом, але його тимчасовість зараз визначити в принципі нереально. Теоретично в перехідних положеннях можна було б зазначити, що Антикорупційний суд діє, там, до або повного перезапуску судової системи, повернення довіри до неї. Але як це фіксувати, це питання, або підвищення України в рейтингу сприйняття корупції, топ-50 країн світу. Це суто теоретично.

К слову, юрист Анатолий Родзинский в эфире "ГС" заявил, что правосудие станет честным, когда общество сбросится на очень высокие зарплаты судьям. правозащитник Ростислав Кравец считает, что статистическая информация о наказании коррупционеров за 2017 год свидетельствует о среднем показателе и обобщенности данных.